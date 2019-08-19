«Приводят к нарушениям психики и мешают учиться»: детям могут запретить использовать мобильные телефоны в школах

Детям могут запретить пользоваться мобильными телефонами в школах. Или по крайней мере, жестко ограничить время на контакт с вредными гаджетами. С такой инициативой накануне выступили сразу четыре организации: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство просвещения и Российская академия образования.

Вкратце дело было так: эксперты посовещались и решили, что мобильные телефоны в школах – вещь вредная и даже опасная. Они мешают учебному процессу, вызывают у школьников нарушения сна и психики, делают их раздражительными и не способными усваивать новую информацию. В итоге на свет появился набор «методических рекомендаций», направленных на борьбу со зловредными устройствами. В «рекомендациях» предлагается, в частности, ограничить использование мобильников в школах – причем не только детьми, но и учителями и даже родителями.

По словам специалистов, мобильные телефоны и планшеты делают детей раздражимыми, агрессивными и вызывают нарушения психики.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Общая школьная практика показывает, что эффект от таких ограничений будет положительным, - отмечает детский психолог Оксана Защиринская. – Большинство детей не контролирует время, которое они проводят за телефонами. В результате ребенок сам не замечает, как начинает игнорировать учебу, считать уроки и учителей не интересными и не полезными – и на фоне этого еще больше углубляться в гаджеты, в игры и интернет-серфинг.

Похожей точки зрения придерживается и директор лицея № 369 Константин Тхостов. Ему с высоты его должности мобильные телефоны в маленьких детских ладошках видятся дополнительным раздражающим фактором.

- Нужно договориться: когда смартфон или планшет является неотъемлемой частью урока, мы его используем, - отмечает Тхостов. – Если гаджет не нужен, давайте его будем выключать. Просто для того, чтобы он не мешал, чтобы ребенок на уроках спокойно занимался уроками.

В школе нужно учиться, а не "залипать" в телефон - такого мнения придерживаются и учителя и детские психологи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом, по словам нашего собеседника, отбирать у детей смартфоны и планшеты, сдавать их на хранение на время учебного процесса нельзя – это будет нарушением прав. Поэтому проблему нужно разрулить цивилизованно. Установить четкие правила: где, в какой момент и с какими целями ребенку можно будет достать зловредный гаджет и позалипать в соблазнительно мерцающий экран.

- Этот вопрос лежит в плоскости договоренности между семьей и школой, - продолжает Тхостов. – Но для того, чтобы такая договоренность имела место быть, ее легитимность нужно закрепить законодательно. Пример – вопрос о школьной форме. Есть федеральные рекомендации по внешнему виду учащихся, а дальше уже семья и школа договариваются, как ребенок выглядит повседневно, как он выглядит в парадной обстановке и как – во время занятий спортом. И здесь, на мой взгляд, необходимо нечто подобное.