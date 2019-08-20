2019-08-20T11:33:32+03:00
Общество

Все под контролем: До конца 2019 года в Петербурге заработают больше 4 тысяч «умных» домофонов

Они смогут извещать жильцов о ЧП, «раздавать» Wi-Fi и «ловить» преступников
Полина ЖУКОВА
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Старые, самые простые домофоны уходят в прошлое.Старые, самые простые домофоны уходят в прошлое.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Темные парадные, опасные закоулки – таким жители Северной столицы знают город по культовому сериалу двухтысячных «Бандитский Петербург». Но на дворе 2019-й, и город становится все безопаснее. Даже парадные «умнеют». На охрану жителей от неприятных ситуаций встают домофоны. В Петербурге их начали заменять на современные устройства, которые не только могут «звонить» в квартиру.

В Северной столице по проекту «Умный двор» новое оборудование установили уже по 1364 адресам. Первыми повезло жителями Колпинского, Московского, Петроградского, Адмиралтейского, Выборгского, Калининского и Невского районов. Уже сейчас некоторые их жители оценили чудо техники.

«Умные» домофоны по сравнению с обычными имеют еще несколько важных функций. Во-первых, они оборудованы камерой, которая передает видео в городскую систему видеонаблюдения. При необходимости по ним можно определить нарушителя порядка или отыскать преступника – это большое подспорье в работе правоохранителей. Кроме того, электромагнитными замками можно управлять дистанционно.

– Это важно для оперативного доступа экстренных служб в случае происшествий и чрезвычайных ситуаций, – рассказали «КП-Петербург» в Комитете по информатизации и связи.

К слову, дистанционно открыть дверь смогут и сами жильцы. Для управления «умными» домофонами разработано специальное мобильное приложение. Звонок будет поступать прямо на смартфон. А с помощью камер можно увидеть и кто наведался в гости. Такая функция может быть полезна, например, если ребенок или пожилой человек один дома. Правда, за работу приложения нужно будет платить – 100 рублей в месяц. Необходимо оно или нет, решать жильцам. А вот платить за появление нового домофона жильцам не придется. И сумма в квитанциях за это устройство не изменится.

– Бюджетным финансированием предусмотрено оказание телекоммуникационных услуг. Это значит, что город платит только за передаваемые данные, а все расходы, связанные с установкой и поддержанием технической инфраструктуры, несет компания – исполнитель проекта. Дополнительных затрат со стороны жильцов не потребуется, – добавили в Комитете.

В конкурсе на оснащение петербургских парадных «умными» домофонами победила компания «ЭР-Телеком Холдинг». И именно она до 2020 года подключит еще порядка 2800 парадных жилых домов к новой системе. На очереди еще один район города – Приморский.

А ЧТО ЕЩЕ?

Новое устройство «умеет» раздавать Wi-Fi. На дворовой территории пользоваться интернетом можно будет бесплатно. Но более важная функция устройства в том, что они с помощью аудиосигнала смогут информировать жильцов в случае чрезвычайных ситуаций и происшествий.

КСТАТИ

Почему именно эти 8 районов – Колпинский, Московский, Петроградский, Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Невский и Приморский – были выбраны для проекта первыми? Адресную программу сформировали, изучив криминогенную обстановку в городе. А значит, обезопасят сначала «проблемные» дворы и парадные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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