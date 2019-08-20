2019-08-20T11:04:21+03:00
Происшествия

12-летняя девочка, захлебнувшаяся в бассейне в Турции, находится в критическом состоянии – Генконсульство России

За жизнь малышки борются врачи
Сергей ВОЛЧКОВ
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В турецком Бодруме школьница из Петербурга захлебнулась в бассейне.В турецком Бодруме школьница из Петербурга захлебнулась в бассейне.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кошмаром обернулся для супружеской пары из Санкт-Петербурга отдых в Турции, в городе Бодрум. Во время купания в бассейне руку их 12-летней дочери затянуло в трубу. Вызволить малышку удалось едва ли не чудом. Она наглоталась воды и получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются турецкие врачи.

В генеральном консульстве России в Анталье «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» информацию о случившемся подтвердили. Представитель консульства, дежурный дипломат Виктор Михеев отметил, что ведомство отслеживает ситуацию.

- Сейчас обстоятельства инцидента уточняются, - заявил Михеев. – Пострадавшая девочка находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как критическое.

Также, по словам нашего собеседника, к ситуации подключилась страховая компания, представители которой «принимают необходимые меры». Что это за меры, дежурный дипломат сообщать отказался.

Связаться с родителями школьницы журналистам «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» пока не удалось. Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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