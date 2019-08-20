«Она лучше всех в семье плавала»: Девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в отеле в Турции, до сих пор в коме

Жуткая история произошла позавчера, 18 августа, в турецком городе Бодрум. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill руку 12-летней Алены (имя изменено – прим.ред.) затянуло в дренажную трубу. Мгновение – и девочка оказалась под водой.

Застряла в сливе бассейна и захлебнулась. 12-летняя девочка из Петербурга впала в кому в турецком отеле 00:00 00:00

Прогнозов не дают

По словам матери школьницы Натальи, спасти ее удалось только благодаря действиям гостей отеля. Первым Алену увидел отец – он бросился в воду, но отцепить ребенка от трубы не смог. Следом спасать девочку побежали другие отдыхающие – вместе они сломали трубу и вынесли Алену на берег. Персонал, со слов родителей пострадавшей девочки, не сделал ровным счетом ничего.

За время, проведенное под водой, Алена успела получить тяжелые травмы – когда ее достали, сердце Алены уже не билось. «Запустили» его только в машине «Скорой помощи».

Сейчас Алена все еще в больнице в городе Денизли, но в сознание пока не пришла. По информации «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», утром 20 августа состояние девочки оценивалось как критическое. Турецкие медики диагностировали у нее тяжелые повреждения мозга и печени. Никаких прогнозов специалисты не дают.

Тот самый бассейн в городе Бодрум. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

Трагическая секунда

Между тем родители ребенка пытаются бороться со всеобщим равнодушием. От представителей отеля, где случилось несчастье, они, по словам мамы, не услышали ни слова сожаления – только спустя двое суток им удосужились позвонить и спросить, нужна ли какая-нибудь помощь. А генеральное консульство России в Анталье удалось заставить шевелиться только после того, как история попала в СМИ и после того, как близкий родителям человек в Санкт-Петербурге пришел в МИД и написал официальное заявление.

- Сейчас ситуация понемногу выправляется, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» отец девочки Андрис. – По крайней мере на словах нам пообещали помочь. Туроператор ведет себя лояльно – периодически они пытаются спрашивать, есть ли у нас деньги на поесть и на такси. Представитель консульства оставил мобильный телефон, попросил звонить, если будут какие-то проблемы.

Долгожданный семейный отдых обернулся кошмаром. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

Что именно случилось в тот злополучный день, пока толком не известно.

- Ребенку 12 лет, занималась плаванием, - рассказала Наталья. – Плавает лучше всех в семье! Там глубина всего 170 сантиметров, а рост у нее 152.

В отеле Sunhill комментировать трагедию в бассейне не стали. «Комсомолка» направила запросы в адрес отеля и туроператора Coral Travel, но ответы на момент публикации так и не получила.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Между тем специалисты отмечают: никаких отверстий, куда можно просунуть руку или ногу, в бассейне быть не должно.

- Если это форсунка, то там обязательно ставится решетка, - рассказали нам в одной из компаний, которая занимается проектированием бассейнов. – Если это донный трап – устройство, при помощи которого сливают воду – то там тоже монтируются заглушки как раз для таких вот ситуация. Поэтому в любом случае речь идет либо о некачественной постройке, либо о недосмотре в процессе эксплуатации.