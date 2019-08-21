2019-08-21T13:59:14+03:00
Общество

Сможет работать, как раньше: Пациентку с пересаженной печенью выписали из Института скорой помощи

Надежда Донцова продолжает восстанавливаться после операции и раз в месяц будет проверяться у медиков
Анна СУХОДОЕВА
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Заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИИ скорой помощи Сергей Фалевко - один из тех, кто спас Наталью Алексеевну.Заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИИ скорой помощи Сергей Фалевко - один из тех, кто спас Наталью Алексеевну.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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История с самым настоящим хэппи-эндом произошла с 54-летней петербурженкой Надеждой Донцовой. На фоне аутоиммунного заболевания, в 2017 году у женщины отказала печень. За два с половиной года борьбы она сменила целый ряд врачей и клиник, а когда попала в Институт скорой помощи, жить ей оставалось примерно три месяца. Но случилось чудо: нашелся донорский орган, врачи провели операцию, а на днях Надежда вернулась домой к мужу и дочери.

Вместе с ней выписали еще одну девушку с пересаженной почкой, а другую на днях готовят к выписке – у пациентов был один и тот же донор.

- У пациентов все хорошо, анализы в пределах нормы, - рассказал «КП» хирург-трансплантолог Координационного центра органного донорства НИИ им. Джанелидзе Василий Дайнеко. – Восстановление прошло в стандартном режиме, осложнений ни у кого не было. Теперь они могут вернуться к полноценной жизни. Все, что им нужно делать – только раз в месяц проверяться у медиков.

Надежда Донцова теперь планирует снова вернуться на работу. Раньше она трудилась в полиции, занималась там хозяйственными делами.

Надежда пережила пересадку печени - одну из самых сложных операций в трансплантологии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Надежда пережила пересадку печени - одну из самых сложных операций в трансплантологии.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но самое главное – у пациентов с подобным недугом теперь гораздо больше шансов на выздоровление. Если раньше пересадки органов в Петербурге делали только в больницах с федеральным статусом, где лечатся пациенты со всей страны, то теперь к ним присоединились и чисто городские учреждения. В Мариинской больнице будут пересаживать почки, а в Институте скорой помощи – почки и печень.

- У нас открывается новый центр, который будет настроен на оказание помощи именно петербуржцам. Пациенты, которым требуется пересадка, нуждаются в серьезном сопровождении и до операции. Центр возьмет на себя в том числе и эти функции, - говорит Дайнеко.

Квоты на проведение пересадок в городских центрах в этом году уже выделены, медики надеются, что выделят их и в следующем. В конечном итоге это означает, что у пациентов теперь больше шансов быстрее попасть на жизненно важную операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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