2019-08-21T15:07:30+03:00
Общество

Во Всеволожске пройдет этнофестиваль «Россия - созвучие культур»

Его темой в этом году станет здоровый образ жизни
Екатерина СЕМЕНОВА
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На фестиваль приедут 29 делегаций. Фото предоставлено организатором.На фестиваль приедут 29 делегаций. Фото предоставлено организатором.
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Россия - дружная страна. У нас, как нигде в мире, отлично уживаются представители разных народов и религий. А в Ленобласти при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям уже шестой год подряд проводят этнофестиваль «Россия - созвучие культур».

В этом году он пройдет во Всеволожске 24 августа. Его основной темой станет спорт и здоровый образ жизни (этот год в Ленобласти по инициативе губернатора Александра Дрозденко проходит под эгидой ЗОЖ). Праздник обещает быть масштабным, ведь на него приедут 29 делегаций из Ленобласти и других регионов Северо-Запада, в том числе делегации Дома дружбы 47-го региона и Дома национальностей Петербурга.

Фото предоставлено организатором.

Фото предоставлено организатором.

- В программе - чествование межнациональных семей, презентации делегаций на тему ЗОЖ, конкурс среди национальных подворий, большой гала-концерт, - говорят организаторы.

Гулянья пройдут на Юбилейной площади. В числе артистов, которые в этот день выступят на главной сцене, Денис Майданов - обладатель «Золотого граммофона», исполнитель известных песен «Пролетая над нами», «Оранжевое солнце», «Время-наркотик» и многих других.

Кроме концерта и официальной части, гостей ждут национальные спортивные игры и забавы, кухни разных народов, мастер-классы и торговые ряды, так что без сувенира домой никто не уедет! Причем сделать его можно будет своими руками. Завершится день красочным фейерверком.

Фото предоставлено организатором.

Фото предоставлено организатором.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко раскроет одну из главных интриг: где будут встречать праздник в следующем году. Его уже проводили в Приозерске, Тосно, Выборге, Кингисеппе и Сосновом Бору. Каждый город-«хозяин» по традиции получает символ фестиваля - резную деревянную ладью.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля

12.00 - открытие.

13.00 - концерт, национальные подворья, мастер-классы, город мастеров, сытные ряды, ярмарка.

19.00 - выступление фольк-шоу «Яр- марка», кавер-группы True party band.

Гость праздника - Денис Майданов.

22.00 - фейерверк.

Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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