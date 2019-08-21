2019-08-21T15:17:36+03:00
Общество

На страже памяти

В Общественной палате Ленобласти обсудили проблемы воинских захоронений
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Обсуждение вышло долгим: вопросов и проблем накопилось немало.Обсуждение вышло долгим: вопросов и проблем накопилось немало.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
Изменить размер текста:

В России на сегодняшний день существует более 30 000 воинских захоронений. Почти 9500 из них обветшали и разрушаются: часть - по причине отсутствия денег на содержание, часть - по причине отсутствия собственника. Чтобы обсудить эту и другие проблемы мемориальных мест, увековечивающих память советских солдат, в минувшую среду, 14 августа, в лагере международной поисковой экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» собрались представители Общественной палаты России и семи региональных общественных палат, министерств обороны и культуры, поискового движения и научной общественности.

Обсуждение вышло долгим: вопросов и проблем с воинскими захоронениями в современной России накопилось немало. Так, одной из тем дискуссии стал внешний вид нынешних и будущих мемориалов. По словам заместителя председателя правления «Военно-исторического центра Северо-Западного военного округа» Сергея Мачинского, сейчас мемориалы на одиночных и братских могилах строят вразнобой: везде своя стилистика, свои архитектурные особенности, свои материалы. Как итог - разный уход, разные средства на содержание, отсутствие единого подхода.

Другой важный момент - недостаточные полномочия муниципалитетов, на которые возложена обязанность заботиться об уже существующих захоронениях.

- Необходимо четко определить полномочия местного самоуправления по паспортизации таких объектов, - отметила председатель комиссии общественной палаты Ленобласти по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными палатами и советами муниципальных образований Александра Бондарь. - В том числе на территории лесного фонда и землях, переданных предприятиям и гражданам.

В лагере международной поисковой экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» работает более 600 человек. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В лагере международной поисковой экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» работает более 600 человек.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Неясным остается и статус некоторых захоронений. С одной стороны, любая могила, хоть братская, хоть одиночная, - это прежде всего место памяти. С другой - добраться до большинства из них, затерянных в лесу и на болотах, подчас просто невозможно. Решить проблему можно было бы, связав мемориальные объекты сетью велодорожек - такое предложение внес, в частности, старший научный сотрудник музея «Прорыв блокады Ленинграда» Павел Аппель.

В целом, по словам модератора слушаний, председателя комиссии Общественной палаты России по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елены Цунаевой, обсуждение получилось продуктивным.

- Важно, что речь зашла не только о благоустройстве, но и о том, как популяризовать такие памятные места среди жителей нашей страны, - отметила Цунаева. - Все предложения мы сформулируем в виде поправок к действующим законам и отправим на рассмотрение в органы исполнительной и законодательной власти России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
В ноябре между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Сапсаны»
В Петербурге могут перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог
Миниатюры из ларца императрицы Марии Федоровны пополнили коллекцию Царского села
Юные археологи нашли вековую кладку на даче Головина в Петербурге
Суд дал 2,5 года тюрьмы сыну мигранта из Африки, который обокрал звезду сериала «Сладкая жизнь»
В шалаше рядом с военным городком под Гатчиной нашли задушенную женщину
Фонтан грязи и воронка в два метра: У метро "Дыбенко" прорвало трубу с горячей водой
Петербургские гаишники помогли женщине попасть в роддом
Это была мечта моего отца: Даниил Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Транспортировать в Россию - опасно: Главврач турецкой клинике рассказал о состоянии девочки, которую засосало в трубу в бассейне
На нефтезаводе в Киришах разбился промышленный альпинист
В ЗакСе рассмотрят законопроект об улучшении жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами
В Петербурге задержали четвертого фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом
В Петербурге проверили систему оповещения
Хулиганы избившие прохожего на могиле Виктора Цоя, попали в руки полиции
В Петербург стало приезжать больше бразильцев
Наследник «Тосно» сыграет в матче Кубка России по футболу
В Вырице в три часа ночи мигрант отобрал у местного жителя велосипед и 300 рублей
На Ленинском проспекте двое безработных со «стволом» просили телефончик у девушек
«Теплосеть» проведет повторные испытания в Невском районе
В ДТП на Мурманском шоссе у фуры оторвало кабину
Под Всеволожском в ДТП погиб мотоциклист
Семак лично приедет в Москву просить прощения за «козлов»
Прогноз погоды на 21 августа в Санкт-Петербурге: Солнечно и небольшой дождь
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди