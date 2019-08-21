На страже памяти

В России на сегодняшний день существует более 30 000 воинских захоронений. Почти 9500 из них обветшали и разрушаются: часть - по причине отсутствия денег на содержание, часть - по причине отсутствия собственника. Чтобы обсудить эту и другие проблемы мемориальных мест, увековечивающих память советских солдат, в минувшую среду, 14 августа, в лагере международной поисковой экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» собрались представители Общественной палаты России и семи региональных общественных палат, министерств обороны и культуры, поискового движения и научной общественности.

Обсуждение вышло долгим: вопросов и проблем с воинскими захоронениями в современной России накопилось немало. Так, одной из тем дискуссии стал внешний вид нынешних и будущих мемориалов. По словам заместителя председателя правления «Военно-исторического центра Северо-Западного военного округа» Сергея Мачинского, сейчас мемориалы на одиночных и братских могилах строят вразнобой: везде своя стилистика, свои архитектурные особенности, свои материалы. Как итог - разный уход, разные средства на содержание, отсутствие единого подхода.

Другой важный момент - недостаточные полномочия муниципалитетов, на которые возложена обязанность заботиться об уже существующих захоронениях.

- Необходимо четко определить полномочия местного самоуправления по паспортизации таких объектов, - отметила председатель комиссии общественной палаты Ленобласти по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными палатами и советами муниципальных образований Александра Бондарь. - В том числе на территории лесного фонда и землях, переданных предприятиям и гражданам.

В лагере международной поисковой экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» работает более 600 человек.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Неясным остается и статус некоторых захоронений. С одной стороны, любая могила, хоть братская, хоть одиночная, - это прежде всего место памяти. С другой - добраться до большинства из них, затерянных в лесу и на болотах, подчас просто невозможно. Решить проблему можно было бы, связав мемориальные объекты сетью велодорожек - такое предложение внес, в частности, старший научный сотрудник музея «Прорыв блокады Ленинграда» Павел Аппель.

В целом, по словам модератора слушаний, председателя комиссии Общественной палаты России по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елены Цунаевой, обсуждение получилось продуктивным.

- Важно, что речь зашла не только о благоустройстве, но и о том, как популяризовать такие памятные места среди жителей нашей страны, - отметила Цунаева. - Все предложения мы сформулируем в виде поправок к действующим законам и отправим на рассмотрение в органы исполнительной и законодательной власти России.