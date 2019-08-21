2019-08-21T15:23:14+03:00
Спорт

За «бомжа» ответишь: Брянские журналисты вспомнили обидное прозвище игроков «Зенита»

Познакомиться со смельчаками горят желанием уже десятки самых ярых фанатов сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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Какой я тебе "бомж"?!Какой я тебе "бомж"?!Фото: Илья СМИРНОВ
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Не скандал, а так - скандальчик разгорелся в российском медиасообществе. Брянский новостной портал «Брянск Today» в одной из своих заметок назвал игроков петербургского «Зенита» «бомжами». В материале речь шла о местном болельщике петербургского клуба, который сделал фото с футболистами.

- В соцсетях он выложил селфи с Дзюбой, Азмуном и другими звездными игроками бомжей, - говорилось в тексте заметки.

И все бы ничего, кабы речь шла о дворовом «базаре» пацанов с района. Там такие словечки еще могли проскакивать, но для новостного портала «номер один в Брянской области», это малость перебор.

За такое и схлопотать можно. Впрочем, материал уже удалили. От греха. Фото: скрин с bryansktoday.ru

За такое и схлопотать можно. Впрочем, материал уже удалили. От греха. Фото: скрин с bryansktoday.ru

Впрочем, прозвище «бомжи» у Ленинградского, а потом и петербургского «Зенита» и впрямь было. Причина проста - у команды никогда не имелось своего стадиона. Поначалу клуб, основанный при Ленинградском металлическом заводе играл на его поле. Со временем команда менялась, мужала, но и с попаданием в элиту советского футбола, не обрела собственной арены.

Долгие годы «Зенит» принимал гостей на стадионе имени Кирова. Даже чемпионское звание 1984 года было завоевано там, но арена принадлежала городу. Иногда приходилось «кочевать», выступая в крытом СКК имени Ленина или на других полях. Отсюда, еще в советские времена сине-бело-голубых стали называть «бомжами».

Логично, что болельщики клуба, мягко говоря, обижались на прозвище. За такое легко можно было схлопотать «фейсом об тейбл» или поребрик. Особенно где-нибудь в лихом Купчино.

Лишь в 1995 году в управление клубу отдали стадион «Петровский», а после чемпионата мира 2018 года «Зенит» переехал на новенькую 60-тысячную арену на Крестовском острове.

Но даже сейчас называть сине-бело-голубых «бомжами» крайне вредно для здоровья. Не поймут. К слову, скандальный материал с новостного портала удалили. В общем и правильно, незачем ссориться с зенитовскими «ультрас» которые за родной клуб и в Брянск мотануться могут. Поговорить по душам, так сказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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