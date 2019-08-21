Врачи рассказали о шансах на выживание девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции

Долгожданный отпуск в Турции для семьи Адамовых из Санкт-Петербурга превратился в настоящий кошмар, когда за два дня до отъезда домой, произошла беда. Во время купания в бассейне на территории отеля в Бодруме пострадала 12-летняя дочка супругов. Ее руку засосало в сливную трубу, а выбраться самостоятельно она не смогла.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Девочке, захлебнувшейся в турецком бассейне, становится лучше? 00:00 00:00

Тот самый бассейн, где и произошло несчастье. Фото: с сайта отеля

Первым на помощь бросился отец Алены (имя изменено, - примеч.Ред.), к нему тут же присоединились другие отдыхающие. Аленку вытащили, но она уже была в коме... Вот уже четвертый день девочка находится в палате интенсивной терапии. За ее жизнь борются турецкие медики. Прогнозов никто не дает.

Между тем, по словам российских специалистов, шансов выжить у девочки, к сожалению, немного.

Схема бассейна в Бодруме, где девочку засосало в трубу.Фото: Ольга ЖУК

- У человека, оказавшегося под водой, развивается гипоксия – кислородное голодание, если по-простому, - объяснил корреспонденту "КП" - Петербург" руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вячеслав Афончиков. - Гипоксия повреждает кору головного мозга. Как правило, это происходит очень быстро – в течение максимум пяти минут. И повреждения часто оказываются необратимыми. Я могу сказать, что если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет – в это возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще.

С другой стороны, отмечает наш собеседник, возможно все - и то, что Алена до сих борется за жизнь, вселяет надежду. Однако даже в том случае, если девочка придет в сознание, ее будет ждать очень долгий и сложный период реабилитации – от полутора лет и более.

- В первые дни у нее четыре раза останавливалось сердце, - рассказал о состоянии пострадавшей девочки главный врач турецкой клиники. - Последние два дня этого уже не было. На руке проведена операция, рука двигается. Легкие при аппаратах срабатываются нормально. Сейчас проблемы с головой и печенью.