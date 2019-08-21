Российские врачи готовы выехать в Турцию к девочке, пострадавшей во время купания в бассейне

ТРАГЕДИЯ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ДОМОЙ

Четвертый день вся страна переживает за двенадцатилетнюю Алису Адамову из Петербурга. В середине августа девочка вместе с родителями отправилась на отдых в Турцию. Мама школьницы Наталья публиковала на своей страничке ВКонтакте фото вечернего городка Бодрум – гостеприимного и теплого. И подписала: «это маленький рай».

18 августа, за два дня до вылета домой, рай обернулся адом. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill руку школьницы засосало дренажной трубой. На помощь ей тут же бросился папа и другие постояльцы, но им не сразу удалось отцепить ребенка. Когда Алису все же вытащили из воды, ее сердце уже не билось. Медикам «скорой» удалось запустить его снова.

У девочки диагностировали травмы руки, проблемы с сердцем, мозгом и легкими, ушиб печени. Ее экстренно прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор она не приходила в сознание.

- Сейчас ее состояние остается тяжелым, - рассказал «КП» главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Крылов. – Сохраняется выраженный отек мозга. Cделать МРТ или компьютерную томографию пока невозможно. Во-первых, девочка постоянно находится под наркозом, во-вторых, ее нельзя транспортировать даже внутри клиники. Турецкие коллеги, с которыми мы поддерживаем контакт, надеются, что это можно будет сделать уже в ближайшее время.

Схема бассейна в Бодруме, где девочку засосало в трубу.Фото: Ольга ЖУК

«ПОСЛУШНЫЙ, ДОМАШНИЙ РЕБЕНОК»

Не может идти и речи об отправке Алисы в Россию – как мы уже говорили, ее состояние исключает всякую подвижность, не говоря уже об авиаперелетах. Тем не менее, в страховой компании, где зарегистрирована девочка, нас заверили, что немедленно этим займутся, как только будет получено медицинское разрешение. До этого, возможно, в Турцию на подмогу зарубежным коллегам отправится кто-то из петербургских специалистов – эта инициатива пока обсуждается.

Все, что случилось с Алисой на отдыхе в Турции, стало большим шоком для ее друзей и знакомых.

- Алиса очень послушный, домашний ребенок, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор танцевальной студии Next, в которой девочка занимается вот уже пятый год, Алексей Кузнецов. – Семья у них очень дружная.

В студии случившееся с девочкой переживают особенно тяжело. Алиса – талантливая девочка, она не раз участвовала в городских конкурсах и фестивалях, вместе с командой занимала призовые места. Танцы, по словам директора студии – ее главное и основное увлечение.

- Сейчас мы плотно общаемся с ее родителями, поддерживаем их, - отметил Кузнецов. – И готовы оказать им любую помощь, если потребуется – в том числе и финансовую.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К ситуации с Алисой уже подключилось министерство иностранных дел России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратилась к властям Турции с просьбой оказать девочке максимальную помощь. В среду, 21 июля, Смольный организовал прямую линию с турецкими и российскими специалистами, а также родителями девочки, которые находятся сейчас в Турции рядом с дочкой. На консилиуме главный врач турецкой клиники рассказал о состоянии Алисы, а медики российские заявили, что готовы выехать им на помощь.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

ЧП в бассейнах и аквапарках происходят не сказать чтобы часто, но регулярно. Причем не только за рубежом, но и в России.

Так, всего год назад, в апреле 2018, в воронежском Дворце подводного плавания погиб 12-летний мальчик. Он занимался плаванием вместе с тренером и другими ребятами. Как позже выяснило следствие, в какой-то момент, когда все уже покинули бассейн и ушли в раздевалку, мальчик решил нырнуть. В этот момент включился забирающий воду коллектор, на котором по какой-то причине не оказалось решетки. Ребенка мгновенно утащило на дно.

В 2014 жертвой чьей-то халатности стал семилетний мальчик, приехавший с семьей на пермский курорт Усть-Качка – в какой-то момент он нырнул в специальном детском бассейне «прилип» к сливной трубе. Ребенка пытались вытащить семь человек – безуспешно. Спасти его удалось, только отключив насос. И снова – выяснилось, что на трубе не было решетки.

В 2007 трагедия разыгралась в казанском аквапарке. Там погиб 13-летний Сергей Матеев. Включившийся насос затянул его в отстойник. Опознать Сергея удалось только по электронному браслету на руке. Несчастного мальчика искали почти 19 дней. Все это время убитые горем родители не находили себе места и до последнего верили в то, что их сын жив. Причиной гибели, как показало расследование, стала все та же преступная халатность: труба, через которую откачивали воду, не была закрыта крышкой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Если девочка придет в себя, ее ждет долгая реабилитация

Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вячеслав АФОНЧИКОВ:

- У человека, оказавшегося под водой, развивается гипоксия – кислородное голодание, если по-простому. Гипоксия повреждает кору головного мозга. Как правило, это происходит очень быстро – в течение максимум пяти минут. И повреждения часто оказываются необратимыми. Я могу сказать, что если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет – в это возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще. С другой стороны – конечно, все возможно. Сейчас сказать что-либо определенное очень трудно. Но даже если Алисе повезет, и она придет в себя, ее точно ждет очень долгий и сложный период реабилитации – от полутора лет и более.