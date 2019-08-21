Итоги дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга: мнение экспертов

Третий тур дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга завершился больше суток назад, но страсти вокруг него продолжают кипеть до сих пор. Неудивительно – если поначалу все шло довольно вяло, то 20 августа мы наконец увидели настоящую конкурентную борьбу – пусть даже пока на уровне разговоров и обещаний. Да и охват тем получился приличный: от благоустройства до развития транспорта, строительства новых детских садов и школ, защиты парков и скверов и борьбы с незаконными свалками. Чтобы привести все услышанное и увиденное к единому знаменателю, мы попросили прокомментировать дебаты представителей четырех самых важных и перспективных сфер: промышленности, культуры, образования и предпринимательства. Вышло интересно.

Михаил Лобин, первый вице-президент и генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга:

- У меня мнение по кандидатам сложилось вполне определенное. Пока что мне больше всех импонирует Александр Беглов. Во-первых, этот человек – профессиональный управленец. Я это вижу и могу об этом судить. Во-вторых, у него есть четкая программа действий. Не просто какое-то критиканство или констатация очевидных фактов. Если это транспорт, то он говорит о конкретных развязках, которые нужно сделать, о конкретных дорогах и улицах. Если коммунальное хозяйство – то о конкретных тарифах, конкретных скверах и парках, которые нуждаются в благоустройстве, и так далее. Остальные кандидаты, безусловно, хорошие люди, но к работе на посту губернатора они, на мой взгляд, не готовы. Тот же Михаил Амосов, например – да, безусловно, у него есть большой опыт в политике. Но я так и не услышал, какие конкретно он проблемы решил, будучи в Законодательном собрании. Что сделал по тем направлениям, о которых сам говорит. Поэтому, повторюсь, у меня мнение по кандидатам вполне сложилось.

Андрей Стрекалов, генеральный директор компании «Ижорские Заводы – Картэкс»:

- На мой взгляд, нужно в первую очередь говорить о людях. Это касается всего: ситуации с транспортом, с новыми и старыми микрорайонами, социальной инфраструктурой. Всего спектра проблем, одним словом. Именно таким качеством должен обладать губернатор: уметь слышать, что ему говорят, прислушиваться, видеть острые вопросы и эффективно их решать. Поэтому я, сказать по правде, несерьезно отношусь к большинству кандидатов. Владимир Бортко – хороший режиссер. Но в моем понимании совершенно не губернатор. Михаил Амосов – 20 лет в Законодательном собрании, опытный политик. Но вся его деятельность на протяжении этих 20 лет носила преимущественно законотворческий характер, а городу нужен практик. Поэтому мне импонирует Беглов. Я знаю его биографию – не всю полностью, конечно, но знаю – и прекрасно понимаю, что он из тех людей, которые умеют ставить задачи и выполнять их. Он руководитель еще с советских времен, воспитан в тех традициях, имеет опыт решения сложных проблем.

Лилия Гапонова, председатель санкт-петербургского Объединения родителей учащихся и выпускников , учителей и выпускников школ , способствующих образовательным процессам:

- Я внимательно слежу за дебатами. Если говорить о конкретной проблематике, то меня, например, очень волнует экология, образование. Вчера, например, меня поразило то, что, оказывается, ликвидация большой свалки со строительным мусором стоит столько же, сколько строительство детского сада. Конечно же, меня беспокоят и проблемы нашего Калининского района – нехватка зеленых зон, спортивных площадок.

К сожалению, практически ни у кого из кандидатов я не услышала по этим проблемам какой-либо конкретики. Выгодно отличился только действующий врио губернатора – представил четкую и ясную программу по благоустройству, закладке новых скверов, борьбе с мусором. От остальных же исходили преимущественно общие фразы.

Алексей Матвеев, генеральный директор Творческого объединения «Культурная столица»:

- На мой взгляд, людям сейчас нужно не планирование, не констатация фактов и указание на проблемы, а планомерная работа с видимым результатом. Поэтому мне понравилось выступление Александра Беглова. Называются конкретные объекты, конкретные суммы, конкретные адреса. А если брать проблему строительства – то и конкретные названия подрядчиков, с которыми будут разрывать контракты за срыв сроков и невыполнение обязательств.