320 человек эвакуировали при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге

Серьезный пожар произошел ранним утром 22 августа в Санкт-Петербурге. У причала на Октябрьской набережной. где швартуются речные круизные суда, загорелся теплоход «Петр Чайковский». На место происшествия моментально прибыли несколько пожарных расчетов и машины реанимации.

- 22 августа в 05:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 29, Соляной причал. На теплоходе «Петр Чайковский» на 1 палубе горела каюта механика, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несмотря на то, что площадь пожара составляла всего 13 квадратных метров, опасность была в распространении огня. А на пассажирском судне это крайне опасная вещь. Тем более, что борт к борту с «Петром «Чайковским» стоял и другой круизный теплоход.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 320 человек - 240 пассажиров и экипаж. Всех их разместили на берегу в помещении ресторана. К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погиб механик судна -мужчина 1994 года рождения, в каюте которого и начался пожар.

С возгоранием удалось справиться за сорок минут. В 6:10 огнеборцы отрапортовали о ликвидации пожара. Всего к работе привлекалось 10 единиц техники и 50 человек личного состава. Причины ЧП выясняются.

По факту пожара Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»