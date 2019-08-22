2019-08-22T09:31:46+03:00
Происшествия

320 человек эвакуировали при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге

В огне погиб бортмеханик круизного лайнера
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
При пожаре на теплоходе "Петр Чайковский" погиб человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПбПри пожаре на теплоходе "Петр Чайковский" погиб человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел ранним утром 22 августа в Санкт-Петербурге. У причала на Октябрьской набережной. где швартуются речные круизные суда, загорелся теплоход «Петр Чайковский». На место происшествия моментально прибыли несколько пожарных расчетов и машины реанимации.

- 22 августа в 05:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 29, Соляной причал. На теплоходе «Петр Чайковский» на 1 палубе горела каюта механика, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несмотря на то, что площадь пожара составляла всего 13 квадратных метров, опасность была в распространении огня. А на пассажирском судне это крайне опасная вещь. Тем более, что борт к борту с «Петром «Чайковским» стоял и другой круизный теплоход.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 320 человек - 240 пассажиров и экипаж. Всех их разместили на берегу в помещении ресторана. К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погиб механик судна -мужчина 1994 года рождения, в каюте которого и начался пожар.

С возгоранием удалось справиться за сорок минут. В 6:10 огнеборцы отрапортовали о ликвидации пожара. Всего к работе привлекалось 10 единиц техники и 50 человек личного состава. Причины ЧП выясняются.

По факту пожара Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Концлагерь для животных: Молодая петербурженка устроила в съемной квартире «смертельную» передержку
Конюшенный двор на Миллионной улице стал памятником
Решение об открытии станции Фрунзенского радиуса примут 30 августа
В Петербурге могут открыть частный музей с уникальными автомобилями
Семак ответил на наказание от КДК за «козлов»
Вечером 22 августа над Петербургом прогремит праздничный салют
Поздравление Дзюбы от клуба напугало фанатов «Зенита»
Полиция поймала убийцу 52-летней уроженки Донецка, чье тело нашли в шалаше под Гатчиной
«Тойота» вложит в петербургский автопром 20 миллиардов рублей
В Петербурге могут запустить беспилотные трамваи
Круче, чем у Джека Воробья: в Петербург пришла суперъяхта «Черная Жемчужина»
В Петербурге завели уголовное дело против жительницы Новгорода, хранившей наркотики ведрами
«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом
Прогноз погоды на 22 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и дождь
Центр «Велес» просит помощи на строительство дома для медведей
В ноябре между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Сапсаны»
В Петербурге могут перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог
Миниатюры из ларца императрицы Марии Федоровны пополнили коллекцию Царского села
Юные археологи нашли вековую кладку на даче Головина в Петербурге
Суд дал 2,5 года тюрьмы сыну мигранта из Африки, который обокрал звезду сериала «Сладкая жизнь»
В шалаше рядом с военным городком под Гатчиной нашли задушенную женщину