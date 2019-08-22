Красивая, но опасная: В Польше поймали «суперженщину» из Петербурга, которая 20 лет держала в страхе всю Финляндию

51-летняя уроженка Краснодарского края Светлана Демиденко, она же финская предпринимательница Стелла Хютти, она же петербурженка Ева Виктория Амбер задержана в Польше. Интерпол и финская полиция искали неуловимую россиянку с девяностых. Не столько за красивые глаза, сколько за «тринадцатьэпизодов уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и нарушения правил ведения бухгалтерского учета при отягчающих обстоятельствах».

– Почти двадцать лет разыскиваемая, Светлана Хютти была задержана в июне в Польше и передана в Финляндию, – сообщает Центральная криминальная полиция Суоми. – Хютти разыскивали по подозрению в налоговых преступлениях по нескольким статьям, совершенным в 1990-2000 годах.

Светлана Демиденко родом из краснодарского города Кропоткин.Фото: СОЦСЕТИ

Люди в форме остановили бизнесвумен, когда она прилетела в Варшаву из Петербурга.

– Поляки вели себя беспредельно: не позволяли мне ни с кем общаться, два месяца продержали в одиночной камере! – пожаловалась «Комсомолке» в Петербурге» Светлана. – Ужасная страна. Финны еле смогли меня получить.

Все эти годы Светлана свободно перемещалась между Финляндией, Петербургом и Москвой и даже путешествовала по миру. Предполагаемая преступница не то, чтобы скрываться, – она открыто демонстрировала, где находится и чем занимается: вот госпожа Хютти отдыхает на катере, вот она позирует на пляже, а вот сидит в своем серебристом кабриолете «БМВ».

– Мне, красивой и свободной, все можно! – горделиво заявляет Светлана в соцсетях. – Я сильная, успешная и просто суперженщина! И почему я должна этого стесняться?

Опасная дама фактически жила на две страны.Фото: СОЦСЕТИ

Не смутило Светлану и соседство с наркоторговцами, насильниками и педофилами из Ирака и Пакистана, финскими убийцами и разбойниками. Вместе с ними женщина разделила топ-10 самых опасных преступников, которых разыскивает Национальное бюро расследований Суоми. В криминальной десятке, куда в 2017-ом она попала во второй год подряд, Светлана оказалась единственной россиянкой и представительницей слабого пола.

– Если бы меня ловили, то уже давно бы поймали, – улыбается Светлана. – Но у нас была договоренность с финскими властями: я выплачиваю компенсацию государству и получаю условный срок. Ведь это дело даже не уголовное, его можно решить в рамках административки. Но затем какой-то маразматичный старик-прокурор зачем-то занес меня в список Интерпола. А ведь я, на минуточку, не грабила банки, не ходила по улицам с автоматом и даже не вела бухгалтерию. Ну, захотелось им поиграть – поиграли.

Предполагаемая преступница не то, чтобы скрываться, – она открыто демонстрировала, где находится и чем занимается.Фото: СОЦСЕТИ

Светлана Демиденко родом из краснодарского города Кропоткин. Пока Советский Союз существовала, была по образованию медиком среднего звена. А когда настали девяностые, переквалифицировалась и затеяла оптовую торговлю автомобильными покрышками и шипами противоскольжения. Первую фирму, по данным финских СМИ, зарегистрировала в Хельсинки в 1994-ом. Еще несколько лет назад обороты компании достигали миллионы евро.

Занимались тем, что поставляли покрышки и шипы из-за границы на Родину. Вот только на таможне якобы выдавали легковые шины за шины для сельхозтехники, более дешевые. Благодаря таким «маневрам» обе страны могли недосчитаться миллионов рублей налогов. В годы, когда полиция была милицией, тезку Светланы даже попытались привлечь, но доказать ее вину тогда не смогли.

В соцсетях Хютти без смущения декларирует, что она «сильная, красивая, успешная».Фото: СОЦСЕТИ

Параллельно Хютти выучилась в бизнес-школе в Суоми, а, когда дела пошли в гору, окончила Северо-Западную академию госслужбы и стала выкладывать в сеть фото в стиле ню.

Две компании, где Ева Виктория (теперь бизнес-леди зовут так) единоличная хозяйка, существуют в России и сейчас: «Ситек-Трейдинг» зарегистрирован в Химках, «Ситек» – в городе на Неве. Обе занимаются шинами.

Когда дела пошли в гору, женщина окончила академию госслужбы и стала выкладывать в сеть фото в стиле ню.Фото: СОЦСЕТИ

По части преступлений, в которых обвиняют державшую в страхе всю Финляндию Светлану-Еву-Викторию, срок давности уже вышел. Но все равно госпоже Амбер светит условный срок. О каких выплаченных суммах идет речь, говорить бизнес-леди не хочет: у нее «в Финляндии семья, ребенок еще в университете учится, а газеты и так пестрят статьями про русских олигархов».

Теперь Светлана – Ева Виктория.Фото: СОЦСЕТИ

– Но все налоги я выплатила, – подчеркивает «суперженщина». – Давно бы сделала это, но некогда было. 16 августа прошел процесс, меня тогда же выпустили, присудят меньше двух лет условно без дополнительных санкций. Конфликт с законом исчерпан, я довольна результатом: исход великолепный. Получу назад еще не один миллион лишних арестованных денег. Сейчас в Финляндии у мамы, через неделю уже буду в Петербурге. Можно жить и работать дальше. Все прекрасно.