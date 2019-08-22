2019-08-22T12:38:32+03:00
Происшествия

Красивая, но опасная: В Польше поймали «суперженщину» из Петербурга, которая 20 лет держала в страхе всю Финляндию

За тринадцать налоговых преступлений и махинации с бухгалтерией дамочке дадут два года условно
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все эти годы Светлана свободно перемещалась между Финляндией, Петербургом и Москвой и даже путешествовала по миру.Все эти годы Светлана свободно перемещалась между Финляндией, Петербургом и Москвой и даже путешествовала по миру.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

51-летняя уроженка Краснодарского края Светлана Демиденко, она же финская предпринимательница Стелла Хютти, она же петербурженка Ева Виктория Амбер задержана в Польше. Интерпол и финская полиция искали неуловимую россиянку с девяностых. Не столько за красивые глаза, сколько за «тринадцатьэпизодов уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и нарушения правил ведения бухгалтерского учета при отягчающих обстоятельствах».

– Почти двадцать лет разыскиваемая, Светлана Хютти была задержана в июне в Польше и передана в Финляндию, – сообщает Центральная криминальная полиция Суоми. – Хютти разыскивали по подозрению в налоговых преступлениях по нескольким статьям, совершенным в 1990-2000 годах.

Светлана Демиденко родом из краснодарского города Кропоткин. Фото: СОЦСЕТИ

Светлана Демиденко родом из краснодарского города Кропоткин.Фото: СОЦСЕТИ

Люди в форме остановили бизнесвумен, когда она прилетела в Варшаву из Петербурга.

– Поляки вели себя беспредельно: не позволяли мне ни с кем общаться, два месяца продержали в одиночной камере! – пожаловалась «Комсомолке» в Петербурге» Светлана. – Ужасная страна. Финны еле смогли меня получить.

Все эти годы Светлана свободно перемещалась между Финляндией, Петербургом и Москвой и даже путешествовала по миру. Предполагаемая преступница не то, чтобы скрываться, – она открыто демонстрировала, где находится и чем занимается: вот госпожа Хютти отдыхает на катере, вот она позирует на пляже, а вот сидит в своем серебристом кабриолете «БМВ».

– Мне, красивой и свободной, все можно! – горделиво заявляет Светлана в соцсетях. – Я сильная, успешная и просто суперженщина! И почему я должна этого стесняться?

Опасная дама фактически жила на две страны. Фото: СОЦСЕТИ

Опасная дама фактически жила на две страны.Фото: СОЦСЕТИ

Не смутило Светлану и соседство с наркоторговцами, насильниками и педофилами из Ирака и Пакистана, финскими убийцами и разбойниками. Вместе с ними женщина разделила топ-10 самых опасных преступников, которых разыскивает Национальное бюро расследований Суоми. В криминальной десятке, куда в 2017-ом она попала во второй год подряд, Светлана оказалась единственной россиянкой и представительницей слабого пола.

– Если бы меня ловили, то уже давно бы поймали, – улыбается Светлана. – Но у нас была договоренность с финскими властями: я выплачиваю компенсацию государству и получаю условный срок. Ведь это дело даже не уголовное, его можно решить в рамках административки. Но затем какой-то маразматичный старик-прокурор зачем-то занес меня в список Интерпола. А ведь я, на минуточку, не грабила банки, не ходила по улицам с автоматом и даже не вела бухгалтерию. Ну, захотелось им поиграть – поиграли.

Предполагаемая преступница не то, чтобы скрываться, – она открыто демонстрировала, где находится и чем занимается. Фото: СОЦСЕТИ

Предполагаемая преступница не то, чтобы скрываться, – она открыто демонстрировала, где находится и чем занимается.Фото: СОЦСЕТИ

Светлана Демиденко родом из краснодарского города Кропоткин. Пока Советский Союз существовала, была по образованию медиком среднего звена. А когда настали девяностые, переквалифицировалась и затеяла оптовую торговлю автомобильными покрышками и шипами противоскольжения. Первую фирму, по данным финских СМИ, зарегистрировала в Хельсинки в 1994-ом. Еще несколько лет назад обороты компании достигали миллионы евро.

Занимались тем, что поставляли покрышки и шипы из-за границы на Родину. Вот только на таможне якобы выдавали легковые шины за шины для сельхозтехники, более дешевые. Благодаря таким «маневрам» обе страны могли недосчитаться миллионов рублей налогов. В годы, когда полиция была милицией, тезку Светланы даже попытались привлечь, но доказать ее вину тогда не смогли.

В соцсетях Хютти без смущения декларирует, что она «сильная, красивая, успешная». Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях Хютти без смущения декларирует, что она «сильная, красивая, успешная».Фото: СОЦСЕТИ

Параллельно Хютти выучилась в бизнес-школе в Суоми, а, когда дела пошли в гору, окончила Северо-Западную академию госслужбы и стала выкладывать в сеть фото в стиле ню.

Две компании, где Ева Виктория (теперь бизнес-леди зовут так) единоличная хозяйка, существуют в России и сейчас: «Ситек-Трейдинг» зарегистрирован в Химках, «Ситек» – в городе на Неве. Обе занимаются шинами.

Когда дела пошли в гору, женщина окончила академию госслужбы и стала выкладывать в сеть фото в стиле ню. Фото: СОЦСЕТИ

Когда дела пошли в гору, женщина окончила академию госслужбы и стала выкладывать в сеть фото в стиле ню.Фото: СОЦСЕТИ

По части преступлений, в которых обвиняют державшую в страхе всю Финляндию Светлану-Еву-Викторию, срок давности уже вышел. Но все равно госпоже Амбер светит условный срок. О каких выплаченных суммах идет речь, говорить бизнес-леди не хочет: у нее «в Финляндии семья, ребенок еще в университете учится, а газеты и так пестрят статьями про русских олигархов».

Теперь Светлана – Ева Виктория. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь Светлана – Ева Виктория.Фото: СОЦСЕТИ

– Но все налоги я выплатила, – подчеркивает «суперженщина». – Давно бы сделала это, но некогда было. 16 августа прошел процесс, меня тогда же выпустили, присудят меньше двух лет условно без дополнительных санкций. Конфликт с законом исчерпан, я довольна результатом: исход великолепный. Получу назад еще не один миллион лишних арестованных денег. Сейчас в Финляндии у мамы, через неделю уже буду в Петербурге. Можно жить и работать дальше. Все прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Семак ответил на наказание от КДК за «козлов»
Вечером 22 августа над Петербургом прогремит праздничный салют
Поздравление Дзюбы от клуба напугало фанатов «Зенита»
Полиция поймала убийцу 52-летней уроженки Донецка, чье тело нашли в шалаше под Гатчиной
«Тойота» вложит в петербургский автопром 20 миллиардов рублей
В Петербурге могут запустить беспилотные трамваи
Круче, чем у Джека Воробья: в Петербург пришла суперъяхта «Черная Жемчужина»
В Петербурге завели уголовное дело против жительницы Новгорода, хранившей наркотики ведрами
«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом
Прогноз погоды на 22 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и дождь
Центр «Велес» просит помощи на строительство дома для медведей
В ноябре между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Сапсаны»
В Петербурге могут перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог
Миниатюры из ларца императрицы Марии Федоровны пополнили коллекцию Царского села
Юные археологи нашли вековую кладку на даче Головина в Петербурге
Суд дал 2,5 года тюрьмы сыну мигранта из Африки, который обокрал звезду сериала «Сладкая жизнь»
В шалаше рядом с военным городком под Гатчиной нашли задушенную женщину