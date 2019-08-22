Решение примут на месте: Реаниматологи из Петербурга едут в клинику, где находится пострадавшая в бассейне девочка

Врачи, которые вылетели утром из Петербурга в Турцию на помощь 12-летней девочке, пострадавшей во время купания в бассейне, сейчас направляются непосредственно в Денизли. Именно в клинике этого города пятый день в критическом состоянии находится ребенок. Как рассказала «КП-Петербург» заместитель главного врача по внешним связям и внебюджетной деятельности Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса Мария Гридина, около 11 утра медики уже были в Турции. Однако путь до самой девочки неблизкий.

Тот самый бассейн, где и произошло несчастье. Фото: с сайта отеля

- Сейчас они как раз едут в больницу, чтобы посмотреть состояние девочки и определить, можно ли ее транспортировать к нам в стационар, - отметила Мария Гридина.

Юная петербурженка находится в состоянии комы, поэтому речи о транспортировке ее в Россию в первые дни после трагедии не шло. Однако сегодня врачи-реаниматологи из Северной столицы осмотрят ребенка и примут решение о дальнейшем лечении. Напомним, что вчера, 21 августа, в Петербурге прошла видеоконференция с участием турецких врачей, а также российских медиков.

Отдых в Турции для семьи из Петербурга обернулся кошмаром. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Пока самого ребенка врачи не видели, мы ничего сказать не можем. После того, как ее осмотрят, вероятно, тоже соберут консилиум, - отметила Мария Гридина. - Однако если будет принято решение ее перевозить, то она поступит непосредственно в наш стационар.

ЧП со школьницей произошло за два дня до окончания отпуска.Фото: СОЦСЕТИ

Скорее всего, уже сегодня вечером станет понятно, будут ли перевозить девочку в Петербург. Напомним, что инцидент произошел во время отдыха петербургской семьи отеле Sunhill в турецком Бодруме 18 августа. 12-летняя девочка нырнула в бассейн, однако не смогла выплыть - ее руку засосало в дренажную трубу. Вытащить ребенка ее отцу удалось лишь когда на помощь поспешили другие отдыхающие отеля – трубу им пришлось сломать. Однако на поверхности девочка уже не дышала. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, смогли запустить сердце ребенка, которое останавливалось трижды.

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