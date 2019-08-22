Бесплатная юридическая помощь существует!

К сожалению, многие из нас не знают законов и уж тем более не представляют, как применить их на практике. А между тем ситуаций, когда может потребоваться консультация юриста, множество - от защиты трудовых прав до покупки квартиры и раздела имущества. Жизненные обстоятельства порой ставят в тупик, и без поддержки профессионала здесь никак не обойтись. Правильный юридический совет может помочь и в мелких делах, и в сложных спорах. Да, услуги правовой помощи сегодня, мягко говоря, недешевые. Однако хотим сообщить нашим читателям, что по закону в России предоставляется бесплатная юридическая помощь. К сожалению, не все об этом знают. Такая возможность есть у граждан нашей страны с 2012 года, но не у всех, а у определенных категорий.

НЕ ПОПАДИТЕСЬ МОШЕННИКАМ

Северной столице повезло: местные власти расширили список льготников, которые могут рассчитывать на безвозмездную услугу. В итоге на данный момент более миллиона петербуржцев имеет такое право.

Это ветераны ВОВ, малоимущие, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда, инвалиды, сироты, беременные и женщины, имеющие детей до трех лет, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, ВИЧ-инфицированные и их представители, а также родители, которые собираются усыновить ребенка, и ряд других категорий.

- Отмечу, что обращаться нужно только к квалифицированным специалистам. Список адресов контор, где они работают, заранее определило правительство города, - заявил председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

- Мы получаем жалобы на то, что горожане приходят в коммерческие структуры, где сначала им обещают бесплатную консультацию, а затем просят большую сумму за работу. В итоге люди остаются и без денег, и без качественно оказанной услуги. Вот совсем недавно у меня на приеме была пара, пострадавшая от рук мошенников. А вопрос, по которому они изначально обратились за помощью, так и не был решен, только время потеряно.

КУДА ИДТИ?

Квалифицированную бесплатную помощь оказывают юристы, состоящие в Адвокатской палате Санкт-Петербурга. Это порядка трехсот специалистов по всему городу.

- Их отбирают специально для этой работы, - подчеркнул президент Адвокатской палаты Евгений Семеняко. - Необходимо не только обладать знаниями, но и быть своего рода психологом, готовым выслушать людей и объяснить им возможное решение проблемы.

По данным Комитета по социальной политике, за прошлый год было бесплатно оказано почти 23 тысячи юридических услуг для свыше 6,6 тысячи граждан, а с начала текущего года - около 15 тысяч услуг почти 5 тысячам граждан. Для того чтобы горожане узнали о своих законных возможностях, специалисты главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу выпустили справочные плакаты с наглядной информацией о бесплатной юрпомощи. Их разместили в вагонах метрополитена, на стендах судебных участков, в отделениях полиции и социальных учреждениях города.

- За годы работы с какими только проблемами мы не столкнулись, каких только историй не услышали, стали свидетелями разных событий, - говорит вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Рушан Чинокаев. - Один из самых сложных эпизодов в практике - трагедия с разбившимся самолетом над Синаем. Несколько десятков адвокатов дневали и ночевали в аэропорту Пулково, где был создан оперативный штаб. Это ЧП, где было задействовано сразу много людей. Однако большая часть нашей работы остается незаметной для общественности. Это ежедневные текущие дела, но для каждого обратившегося они имеют огромное значение. Во всех районах города на Неве работает в общей сложности около сотни адвокатских образований, которые готовы помочь бесплатно. Ознакомиться со списком можно на сайте правительства Петербурга, адвокатской палаты Санкт-Петербурга и на сайте главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, существуют юридические клиники на базе вузов, которые также могут дать консультацию безвозмездно. Они есть практически в каждом районе города. Также могут оказывать помощь представители федеральных органов исполнительной власти, нотариусы, специалисты правоохранительных органов в рамках своей компетенции.

НУЖНЫ ЛИ ДОКУМЕНТЫ?

Для большинства категорий граждан необходим только паспорт, чтобы напрямую обратиться к адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи (перечень размещен на сайте правительства Санкт-Петербурга, а также в информационно-правовых системах «Кодекс» и «Консультант Плюс»).

Однако есть две категории, которым необходимо получить направление, - это петербуржцы, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, и лица без определенного места жительства. Им необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства, пребывания или последней регистрации.

Чтобы получить направление (действует в течение трех месяцев со дня получения), необходимо предоставить паспорт, справку о регистрации по месту жительства или пребывания или решение суда об установлении места жительства (для граждан без определенного места жительства - справку о постановке на учет, выданную Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства»), а также справку о размере доходов каждого члена семьи (или одиноко проживающего гражданина) за последние три календарных месяца.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на бесплатную помощь:

- малоимущие

- ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ

- дети-инвалиды, дети-сироты и их представители

- те, кто хочет принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

- усыновители

- люди с I, II и III группой инвалидности

- граждане, признанные судом недееспособными, и их законные представители

- пострадавшие в результате ЧС, а также супруг или супруга, дети или родители погибшего

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет

- члены семьи добровольного пожарного, погибшего в Петербурге при исполнении долга

- ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, а также их законные представители

- граждане, пострадавшие в результате террористического акта, супруг или супруга, дети или родители, а также лишившиеся жилого помещения в результате террористического акта

- граждане, являющиеся участниками долевого строительства, - по вопросам, связанным с этой сферой

- не имеющие регистрации в Петербурге, если они обращаются по вопросам, связанным с установлением факта места жительства.

Более подробная информация на официальном сайте.