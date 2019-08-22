2019-08-22T15:36:25+03:00
Спорт

Дзюба надел хоккейную защиту, чтобы получить поздравления от игроков «Зенита»

В честь дня рождения нападающего прогнали по традиционному «тоннелю» с пинками и шлепками
Петр КИБЕР
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В честь дня рождения Артему Дзюбе устроили традиционный тоннель. Фото:twitter.com/zenit_spbВ честь дня рождения Артему Дзюбе устроили традиционный тоннель. Фото:twitter.com/zenit_spb
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Сегодня, 22 августа, нападающему «Зенита» Артему Дзюбе исполнился 31 год. С утра официальным и даже немного пугающим сообщением его поздравила пресс-служба клуба, а потом футболисту устроили традиционный тоннель из игроков с пинками и шлепками. Но и Дзюба - не промах, он подготовился и пришел на тренировку в форме хоккейного СКА.

- Сумасшедший тоннель в честь дня рождения Артема Дзюбы, - пишет под опубликованным в «Твиттере» видео пресс-служба «Зенита».

Надо сказать, что опасения Дзюбы оказались напрасными. Вместо ударов пониже спины от партнеров по команде, нападающий получил дружные аплодисменты. Это капитан «Зенита» Бронислав Иванович сказал: «Никто не трогает».

Впрочем, никто не знает, что произошло, когда камеру выключили и Артем снял защитную экипировку...

Напомним, что к сине-бело-голубым Дзюба присоединился в июле 2015. За это время нападающий провел в составе петербургского клуба 146 матчей, в которых забил 56 мячей и отдал 41 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Артем выиграл Российскую Премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.

Сейчас контракт нападающего с «Зенитом» заканчивается и болельщики со страхом ждут, что будет дальше. Поэтому утреннее поздравление от пресс-службы, похожее на прощание, взбудоражило фанатов.

- Уважаемый Артем! Мы благодарим Вас за все, что вы сделали для «Зенита» и российского футбола! Желаем Вам новых успехов, счастья и самых ярких моментов, - дежурный текст пресс-службы клуба, от которых сердце болельщиков сине-бело-голубых дрогнуло.

Но паниковать рано. Руководство «зенита» уверяет, что работа под контракту Дзюбы идет, а предложений из английского чемпионата, куда хотел уехать Артем, пока не видно.

Сумасшедший тоннель для Дзюбы в честь дня рождения. Видео: "Твиттер" ФК "Зенит"

ИСТОЧНИК KP.RU

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