Фантастическая роскошь: Как выглядит вблизи яхта Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро

В порту «Морской фасад» в Санкт-Петербурге ошвартовалась яхта «Черная жемчужина» - самое большое парусное судно в мире и одно из самых дорогих. Владелец – бизнесмен Олег Бурлаков – вложил в ее разработку и строительство, по некоторым данным, до 400 миллионов евро; в пересчете на нашу валюту это больше 29 миллиардов рублей. Близко к водоплавающему чуду никого не подпускают. Но для журналистов «Комсомольской правды» сделали небольшое исключение.

В Санкт-Петербурге яхта, скорее всего, пробудет до 28 августа.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Black Pearl – название самой большой в мире парусной яхты. Ее длина – 106 с лишним метров, ширина – 15, стоимость – 400 миллионов евро. Или, в пересчете на нашу родную валюту, больше 29 миллиардов рублей. Владельцем этого водоплавающего чуда является предприниматель Олег Бурлаков, занимающий 158 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Судно движется за счет энергии ветра и солнца. По словам владельца, построено оно не для развлечения - это полноценный научный проект. Фото: пресс-служба порта "Морской фасад".

Внешне Black Pearl напоминает помесь космического корабля и рыбы барракуды. Вытянутый узкий корпус, три серебристые 70-метровые мачты, а на них – необычного вида черные паруса, благодаря которым она может развивать скорость до 30 узлов или 55 километров в час. В ткань парусов вшиты гибкие жидкокристаллические батареи – во время плавания они «собирают» солнечную энергию и передают ее на системы жизнеобеспечения внутри яхты.

Яхта несет три мачты высотой в 70 метров. Внутри них прячутся паруса со вшитыми жидкокристаллическими солнечными батареями. Фото: пресс-служба порта "Морской фасад".Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Сам Бурлаков в интервью различным СМИ неоднократно заявлял, что его корабль – не игрушка, а настоящий научный проект. В будущем бизнесмен планирует заняться разработкой грузовых судов на «солнечных парусах».

На борту - шесть кают, рассчитанных в общей сложности на 12 мест, пляжный зал, СПА-салон. Словом, все, что нужно для роскошной жизни. Фото: пресс-служба порта "Морской фасад".

По данным «КП-Санк-Петербург», в Северную столицу Бурлаков прибыл, чтобы отметить здесь свой юбилей: 24 августа ему исполняется 70 лет. Яхта, по словам работников порта, пробудет у нас до 28 числа. Имейте в виду, что полюбоваться чудом техники вблизи не получится – любопытствующих к «Черной жемчужине» не подпускают. Виной тому не причуда владельца, а требования закона – судно находится в пограничной зоне.