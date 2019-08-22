2019-08-22T17:11:58+03:00
Досуг

Отметь День знаний с Комсомолкой: Праздник в парке Победы

Ждем гостей 31 августа
Степан СТЕПАНОВ
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"Комсомолка" по традиции поздравит школьников с Днем знаний большим праздником в Парке Победы."Комсомолка" по традиции поздравит школьников с Днем знаний большим праздником в Парке Победы.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Большой семейный праздник пройдет в Санкт-Петербурге накануне нового учебного года. Издательский Дом Комсомольская правда приглашает школьников и их родителей на ежегодный День знаний - 2019. Он пройдет в Приморском Парке Победы. Начало в 12.00, место встречи - центральный фонтан.

Всех наших гостей ждет интересная программа. Ребятишек будут развлекать фокусники, актеры, состоится невероятное шоу мыльных пузырей, а также мастер-классы и, конечно, конкурсы с подарками. В 15.30 размяться перед началом учебного года школьникам поможет боец MMA Сергей Романов - на зарядку со спортсменом приглашаются все желающие.

Праздник, приуроченный к 1 сентября, продлится до 16.00. Приходите - будет весело!

ИСТОЧНИК KP.RU

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