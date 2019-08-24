В Любашинском саду открыли первый в городе пешеходный фонтан

Торжественная церемония при участи врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прошла утром 24 августа в Калининском районе города. Здесь, в Любашинском саду, собрались районные чиновники, представители Смольного, «Водоканала» и, кончено же, сами местные жители. Именно для них был открыт отреставрированный фонтан.

- Сегодня здесь замечательное и красивое событие. Мы открываем с вами первый пешеходный, прогулочный фонтан. Поздравляю вас! - сказал на церемонии Александр Беглов.

Жители района поблагодарили главу города за исполнение их мечты - фонтан в Любашинском саду давно нуждался в ремонте и теперь радует петербуржцев. Сооружение стало третьим победителем народного конкурса «Фонтан для горожан», в ходе которого жители Северной столицы выбирали объекты для реконструкции.

В рамках проекта в 2019 году также были восстановлены фонтаны «Сказки детства» на проспекте Королёва, 31 и фонтан в саду 30-летия Октября.

Сами работы проводили специалисты «Водоканала» и, как на других адресах, сделали все не только качественно, но и досрочно.

В ходе реконструкции фонтан был построен практически заново. Фото: "Водоканал СПб"

При этом строители фактически провели не реставрацию, а создали новый фонтанный комплекс. В 1970 году здесь был построен бассейн. Бетонная чаша десятилетиями пустовала, портила облик сада. Практически с нуля за несколько месяцев был создан уникальный фонтан с беседкой, мостом, оригинальным освещением.

Его конструкция необычна: через чашу фонтана проложен мостик к середине комплекса, где установлена беседка для отдыха. Водную картину формируют шесть полукруглых коллекторов, установленных внутри квадратной чаши. Дополняет картину разноцветная подстветка струй. Фонтан оборудован автоматическим управлением стоками. Если все вокруг зальет дождь, то тут потопа не будет - излишки воды уйдут в канализацию.

Деньги на работы, что важно, пришли не из городского бюджета, а за счет оптимизации средств «Водоканала».

Одновременно с этим за лето в порядок привели весь парк, починили дорожки, поставили новые скамейки, урны и спортивный комплекс. А специалисты «Ленсвета» установили новые фонари.

В дополнение врио губернатора поручил главе Калининского района сделать в Любашинском саду площадку для отдыха горожан. Напомним, что новое место отдыха находится на перекрестке улиц Васенко и Замшина. Приехать и полюбоваться благоустройством сюда может любой желающий.

Закончилось торжество массовой фотосессией местных жителей с главой Санкт-Петербурга.