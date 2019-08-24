В Петербурге завершает работу Федеральный молодежный форум «Выше крыши»

24 августа в Петербурге одновременно подводят итоги два крупных молодежных мероприятия. В спорткомплексе «Юбилейный» вечером состоится закрытие форума «Выше крыши», а чуть ранее были подведены итоги кадрового конкурса «Мой город – мои возможности».

- Наш город всегда готовил лучшие кадры, и я хочу, чтобы мы с вами продолжили эту традицию в 21 веке, - сказал глава города Александр Беглов, отметив, что победители конкурса войдут в кадровый резерв Правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, что кадровый конкурс «Мой город – мои возможности» стартовал в Петербурге в мае этого года. В нем приняли участие молодые люди со всей России. Всего на конкурс было подано 35 тысяч заявок. В финал вышли 250 человек, 30 из которых стали победителями.

Победители конкурса«Мой город – мои возможности» войдут в кадровый резерв Правительства Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Еще более масштабным оказался Федеральный молодежный форум «Выше крыши». На четыре дня - с 21 по 24 августа Санкт-Петербург стал центром притяжения для талантливых ребят со всей страны.

В «Юбилейный» для участия в мероприятии приехали свыше 2000 делегатов из разных регионов России. Все они активные участники проектов и движений: лидеры творческих молодежных коллективов, студенческих советов и рабочей молодежи, участники Всероссийский лиги дебатов и Ассоциации экстремальных видов спорта, бойцы студенческих отрядов, блогеры, молодые граффити-художники, создатели городских креативных пространств и так далее.

На Форум они приезжали, чтобы получить новые знания и обменяться опытом. И других посмотреть и себя показать, как говорится.

- У форума «Выше Крыши» уникальный динамичный формат. Молодежь Санкт-Петербурга и других регионов России создаст город будущего, город для реализации своих устремлений и самых смелых идей, город для себя – открытый, комфортный, социальный, умный, – рассказала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Главными программами мероприятия стали: «Город будущего» и «Санкт-Петербург2069». А кроме этого делегаты приняли участие в десятках событий.

Для участников на семи площадках проводились дискуссии, мастер-классы, воркшопы, лекции и другие интерактивные форматы с участием топовых блогеров, известных бизнес-тренеров, опытных предпринимателей и хедлайнеров форума.

В обоих мероприятиях приняли участие больше 2 тысяч молодых людей со всей России. Фото: gov.spb.ru

Участниками мероприятия стали 2000 молодых и активных жителей Санкт-Петербурга до 30 лет – предприниматели, представители творческого сообщества и креативной индустрии, социальные активисты и управленцы. А также 350 гостей из регионов и 249 финалистов уже упомянутого кадрового конкурса «Мой город – мои возможности».

Гостями и ведущими (хедлайнерами) форума выступили: основатель и управляющий партнер компании EVERYCO Владимир Соловьев, видеоблогер Николай Соболев, вице-президент по маркетингу ВФСО Трудовые Резервы, партнер и сооснователь Newman Sport, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, директор Фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, российский футболист, вратарь, заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев, основатель сети танцевальных школ «Дети на паркете» Антон Сергеев, предприниматель, создатель онлайн маркетплейса LegalSpace и сервиса Visabot Артем Голдман, основатель сервиса YouDo Денис Кутергин, предприниматель, ресторатор, основатель федеральной сети баров и клубов NeBar Павел Чесноков, стендап-комики Александр Незлобин, Дмитрий Романов и Иван Половинкин. За музыкальную часть отвечала группа IOWA.

А в последний день, утром 24 августа, на Дворцовой площади состоялся «Питерский заряд» — зарядка, которую провели: чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и многократный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко.