2019-08-25T10:18:38+03:00
Общество

Парк Героев-пожарных за 500 миллионов рублей во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга откроют в сентябре

Городские власти называют его "площадкой для всех возрастов"
Сергей ВОЛЧКОВ
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О том, что во Фрунзенском районе появится новый парк, петербуржцам сообщили в марте 2018 года. Фото: пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаО том, что во Фрунзенском районе появится новый парк, петербуржцам сообщили в марте 2018 года. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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Уже совсем скоро на месте бывшего кирпичного завода между Софийской улицей, улицами Димитрова и Бухарестской появится новое место для семейного и одиночного отдыха и досуга. Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, работы по обустройству парка Героев-пожарных, обещанного городу еще в марте прошлого года, близки к завершению.

- В парке все продумано для людей разных возрастов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации. – Там будет семь детских площадок, скейтпарк, теннисные корты и велосипедная дорожка.

Также, отмечают в ведомстве, в парке обустроят безопасные подходы к воде и огородят гнездовья уток и чаек, чтобы гуляющий народ не потревожил птиц.

Вместе с тем парком Героев-пожарных дело, как выяснилось, не ограничится. В обозримом будущем во Фрунзенском районе появится полноценное масштабное общественное пространство. Помимо территории, ограниченной Софийской, Бухарестской и Димитрова, в него войдет парк Интернационалистов в Купчино и историко-патриотический комплекс «Ижорский рубеж». Его, подчеркивает руководство города, планируется построить на месте «купчинского антенного поля». Название «историко-патриотический комплекс» в данном случае отнюдь не случайно: на территории «Ижорского рубежа» планируют сохранить блиндажи времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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