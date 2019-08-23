Чудо со скрипкой: Петербуржцы купили 16-летнему музыканту новый инструмент взамен потерянного

«Я мечтаю стать хорошим скрипачом, и мне нужно много заниматься. Если вы нашли скрипку, верните, пожалуйста! А то родители новую мне не купят». Такие объявления расклеивал по городу 16-летний Илья Плис – воспитанник музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории. Беда к Илье – талантливому музыканту, в свои 17 лет уже успевшему отметиться выступлениями в Италии и Испании – пришла, откуда не ждали: однажды, возвращаясь домой с очередной репетиции, он забыл свою скрипку в одном из петербургских дворов.

«ОНА БЫЛА КАК ЧЕТВЕРТЫЙ РЕБЕНОК»

Это стало для юноши огромным ударом: для музыканта потерять инструмент – все равно что лишиться руки. А Илья, рассказывает его мама, пианистка Екатерина Венчикова, игрой на скрипке занимается всю жизнь: в пять лет он пришел в музыкальную школу и со временем втянулся так, что сейчас совершенно не представляет себя без творчества.

- В этом году он участвовал в международном конкурсе в испанском городе Бургос, - рассказывает Екатерина. – Там жюри присудило ему специальный приз – возможность выступить в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Поэтому потеря скрипки, признается наша собеседница, стала очень серьезным происшествием. Да и не только поэтому: к инструменту в семье вообще относились по-особому. «У нас трое детей, а скрипка, можно сказать, была четвертым» - вспоминает Екатерина.

Да и сама скрипка, надо сказать, была не простой: в 2016 году ее специально для Ильи по особой рекомендации его преподавателя привезли из Португалии. Словом, можете представить себе масштаб беды.

В 2020 году Илья примет участие в концерте в нью-йоркском Карнеги-холле. Фото: из личного архива Екатерины Венчиковой

ДЕНЬГИ СОБРАЛИ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Утерянный инструмент искали неделю. Все это время, вспоминает Екатерина, Илья ходил как в воду опущенный. Хорошо, удалось договориться с подругой, чтобы она давала ему свою скрипку порепетировать. С каждым днем надежда таяла, но одно из объявлений, который подросток расклеивал по городу, увидел петербуржец Никита Янушпольский. Искренность, с которой оно было написано, Никиту просто поразила, и он решил помочь юному музыканту по-своему: организовать сбор средств на новый инструмент. Написал пост в Instagram – и дело завертелось с неожиданной быстротой. Помочь Илье вызвалось 78 человек, и нужную сумму – 20 тысяч рублей – удалось найти всего за четыре часа. Беседовать с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург» Никита отказался – судя по всему, ничего выдающегося в своем поступке молодой человек не видит. Помог и помог. Побольше бы таких!

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК

20 августа скрипку со смычком и футляром торжественно вручали Илье. А 21 юному музыканту исполнилось 17 лет. Такой вот неожиданный и приятный вышел подарок на День рождения.

Сейчас Илья вовсю разыгрывает новый инструмент. Впереди у него – новый учебный год и очень важное прослушивание. Какое и куда – семья пока держит в секрете.

- Я очень благодарна тем людям, которые вот так, просто по зову сердца, решили поучаствовать в судьбе моего сына, - признается Наталья. – Все-таки в жизни всегда остается место для чуда.

27 октября у Ильи будет сольный концерт в Доме Архитектора в Петербурге. Илья пригласил на него всех людей, поучаствовавших в покупке скрипки. Вход для них будет абсолютно бесплатным - сейчас составляются списки гостей.