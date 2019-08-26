Проект «Родники Ленобласти» проверит воду в любимых источниках читателей «Комсомолки»

«Сообщество питерских блогеров» и «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» снова собрались на поиски чистейшей воды в Ленинградской области. Это будет третий сезон нашего самого экологичного проекта, который уже завоевал две крупных награды в сфере PR и коммуникаций.

За два предыдущих сезона — в 2017 и 2018 годах — экспедиторы взяли почти 200 проб из родников, которые вы отмечали на интерактивной карте проекта. Некоторые из них давно стали достопримечательностями – как, например, родник в парке Монрепо, они обихожены и благоустроены. Другие, несмотря даже на хорошие показатели качества воды, не могут похвастать чистотой территории и минимальным набором «удобств» для приезжающих сюда людей.

Однако даже наши бравые экипажи не успели заехать на все точки: так много их было. Поэтому этой осенью мы вновь будем колесить по ключам в разных районах Ленобласти, а затем — отвезем воду в лабораторию на химический анализ.

Кстати говоря, вы ещё можете отметить родник рядом с дачей или домом на нашей интерактивной карте, и мы обязательно заглянем к вам. Как показал опыт, иногда даже проверенные источники, воду в которых берут уже несколько поколений петербуржцев и жителей области, оказываются непитьевыми. Так, в прошлом году экзамен не прошел каждый четвертый родник. Где-то вода мутная, где-то — превышение нитратов, жесткости и даже аммиака.

Кроме того, как рассказали эксперты АО «Северо-Западное ПГО» (Росгеология) нередко за родники принимают бесхозные скважины, которые давно пора ликвидировать. А близость заводов, дорог и просто дачных участков очень быстро может приправить некогда чистую воду парой «специй» из таблицы Менделеева.

Отметить родник, который вы хотите проверить, можно на интерактивной карте проекта «Родники Ленобласти».