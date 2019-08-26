2019-08-26T12:44:38+03:00
Общество

Чиновники объявили, на сколько подорожает стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге

Нагрузка на кошельки петербуржцев может увеличиться уже в этом году
Сергей ВОЛЧКОВ
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Стоимость проезда в общественном транспорте может повыситься уже в 2019 году.Стоимость проезда в общественном транспорте может повыситься уже в 2019 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Поездки на общественном транспорте в Санкт-Петербурге могут подорожать в ближайшее время. Такое заявление сегодня, 26 августа, сделал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин в ходе обсуждения городского бюджета на 2020-2022 год.

- Мы исходим из того, что плата за проезд у нас будет повышаться незначительно, - отметил Елин. - Если сейчас она составляет порядка 40 рублей, то в будущем для наземного транспорта это будет где-то 42 рубля, для метро - 48-50.

Также, по словам вице-губернатора, субсидии на транспорт в бюджете города запланированы на уровне 46 миллиардов рублей. Елин назвал это "весьма чувствительной цифрой" и одной из самых больших статей расходов наряду с зарплатами бюджетникам и расходами на коммуналку.

Напомним, сейчас стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге - 40 рублей в автобусах, маршрутки, трамваи и троллейбусы, 45 рублей - метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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