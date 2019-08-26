Пижама с косухой, бальное платье со шлепанцами: Как по одежде отличить настоящего петербуржца от провинциала

Джинсы, футболка, кроссовки. Кожанка или джинсовка на случай холода. Зонтик на случай дождя. Такова casual-униформа петербуржца – и девушки, и дедушки. Но есть у жителей культурной столицы и свой особенный стиль, который выходит за рамки бадлона и томика Достоевского в руках. Как узнать петербуржца по одежке? Спросили у экспертов.

СТИЛЬ

«Окно в Европу» работает в обе сторону, а потому петербургский стиль – это влияние Европы. Особенно Скандинавии, которая славится своим минимализмом.

– Если в Москве можно встретить более ярких людей в дорогих луках, то в Петербурге люди могут быть одеты очень недорого, но при этом очень стильно, – объясняет дизайнер Нелли Недре. – Петербургский стиль не вычурный и не кричащий: он лаконичный.

Винтаж с Уделки – в сочетании с брюками Zara? По-петербургски!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но именно петербургским минимализм делает сочетание его с элементами из андеграунда и бабушкиного шкафа.

– Петербургский стиль выражается в способности неформальное преподносить как нормальное, – отмечает стилист Джейн Сытенко. – В Санкт-Петербурге субкультуры тесно сплетаются с культурой, и это прослеживается не только в том, как люди выглядят, но и в том, что они делают.

Петербургский стиль выражается в способности неформальное преподносить как нормальное.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пижама с косухой, бальное платье со шлепанцами – в Петербурге можно все: «тут гонятся не за модой, а за стилем». Стремление нарушать границы, протестовать, бунтовать и всячески демонстрировать свободу – это, пожалуй, единственный «железный» тренд Петербурга.

– Гнаться за модой в нашем городе вообще считается моветоном, – говорит создательница школы стилистов в Петербурге Алина Артей. – Чтобы отразить себя, прибегают к сочетанию совершенно разных стилевых течений: винтаж с Уделки и секондов, казаки родом из пятидесятых, дедушкина рубашка с биркой «Ленинградского текстильного завода» – в сочетании с брюками Zara. Или даже Armani (но только с распродажи!).

ЦВЕТ

Когда-то Петербург, говорит Нелли Недре, и правда был черным и серым. Но за последние два года цвета в городе стало заметно больше: «люди активнее сочетают цвета, а то, что петербуржцы носят только черное и серое, стало стереотипом».

Город петербургских модников имеет четкое разделение на «цветных» и «черных».Фото: Олег ЗОЛОТО

– Город петербургских модников имеет четкое разделение на «цветных» и «черных», – уточняет коллегу Джейн Сытенко. – Это никогда не изменится. Правда, в последнее время все чаще люди позволяют носить себе бежевый и белый, это очень элегантно и свежо.

ТКАНИ

Петербургским, по словам Сытенко, считается «что-то вельветовое, бархатное». В копилку стилистических штампов отправляются и меховые ушанки, и тельняшки. Которые, безусловно, можно носить красиво при удачном сочетании.

В Петербурге в свитере можно прощеголять все лето.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– На наш стиль, определенно, влияет погода: в свитере можно прощеголять все лето, Поэтому ценятся натуральные ткани: кашемир теплее и практичнее акрила, – добавляет Алина Артей. – Холопок и лен также ценны среди петербуржцев. При этом вы никогда не увидите петербуржца в мехах: мех уже давно уплыл куда-то за горизонт модных течений, а в Петербурге как городе культуры сильна и культура эко-движения.

АКСЕССУАРЫ

– Главный петербургский аксессуар – дождевик, – улыбается Джейн Сытенко.

А если серьезно, то у петербужцев – вернее, у петербурженок – непростые отношения с головными уборами. По наблюдениям Алины Артей, в теплое время года головные уборы мы носим неохотно: «хочется отдохнуть». А вот, по мнению Недре и Сытенко, шляпки, особенно необычные, в почете: головные уборы у петербургских модниц работают как элемент стиля.

Головные уборы у петербургских модниц работают как элемент стиля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неоднозначные отношения у петербурженок и с каблуками. С одной стороны, мы почти все натуры утонченные, а потому не против немножко подняться над землей. Но погода и темп жизни позволяют надеть каблуки крайне редко. К счастью, мировая мода давно и уверенно шагает в направлении удобства: легкое платье с кроссовками (а то и с галошами) – такое сочетание прижилось в петербургском гардеробе.

– С пакетами никто уже не ходит, – оптимистично замечает Недре. – Все ходят с «несушками» – удобными авоськами, куда можно положить и книги, и продукты. У каждого человека есть небольшая сумка или рюкзак и «несушка».

Главный петербургский аксессуар – дождевик.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один петербургский «аксессуар», как отмечают стилисты, – это… собака. На улицах все больше людей с питомцами, все больше заведений охотно зазывают четвероногих в гости. Это все тот же глобальный тренд на гармоничное сосуществование с природой.

ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ

Разноцветные волосы и татуированные конечности – это по-петербугски. Но только среди молодежи, которая в нашем городе «бунт» и «андеграунд». В целом же красить шевелюру во все цвета радуги и покрывать тело наколками уже вчерашний день.

Разноцветные волосы и татуировки – часть петербургского андеграунда. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Make up в духе града Петра – это или один яркий акцент, или нюд. Последний вариант, к слову, общемировая тенденция. Естественный макияж или его отсутствие – идеальное дополнение скандинавскому минимализму в одежде, который так люб петербуржцам.

– Косметика стала доступней, как ею пользоваться, можно узнать из интернета, – обращает внимание Сытенко. – Девушки снова учатся быть девушками.

БУДУЩЕЕ

Петербуржца будущего эпатажная Джейн Сытенко видит одетым во «что-то постапокалиптичное, вроде смеси из стимпанка, декаданса и киберпанка».

– Унисекс станет повсеместным и, наконец, полностью завоюет умы, – описывают ближайшую перспективу Алина Артей. – Розовый перестанет быть только женским или исчезнет из гардероба совсем. Возможно, наша обувь будет состоять только из высококачественного переработанного металла и пластика, а одежда будет покупаться только на секонд-винтажных маркетах.

В будущем Петербургу прочат «что-то постапокалиптичное, вроде смеси из стимпанка, декаданса и киберпанка».Фото: Иван ВИСЛОВ

– Думаю, мы придем к тому, что никакого эталона стиля не будет, – смотрит еще ближе Нелли Недре. – Будет, в первую очередь, важно самовыражение. Уйдут тенденции и тренды, люди не будут пытаться выглядеть, как кто-то: они будут заглядывать внутрь себя и транслировать то, что интересно и созвучно конкретно им. Главным трендом станет тренд на осознанность.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Элеонора КУРРИНЕН, модельер, в числе клиентов – Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова, Ирина Понаровская, Людмила Сенчина, Татьяна Буланова, Наталия Солженицына:

– Само понятие «петербургский стиль» теперь, увы, отсутствует. Он был раньше, когда по Невскому, как по Бродвею, прогуливались очень хорошо одетые люди, когда на нас ровнялась вся страна. Теперь по Невскому идет толпа, даже легкой демонстрацией не назовешь: грязные, потные, нечесаные. И это не к тому, что одеваться стали недорого: можно надеть хорошенькое платьице за тысячу рублей и выглядеть опрятно. Но можно купить джинсы и ходить в них, полгода не стирая. Жизнь превратилась в марафон. Если кто-то и выделяется из толпы, то словно золото в приисках.

Курринен советует искать петербургский стиль в образах Понаровской.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пятидесятые, шестидесятые. Женщины не ходили в брюках. Сейчас женщины могут позволить себе и рваные джинсы. Это некий жест отрицания. При этом рваные джинсы и правда могут хорошо выглядеть, но в сочетании с ухоженностью.

Бренды теряют своих клиентов, потому что люди отказываются от костюмов и шикарных платьев в пользу свободной одежды, которая не стесняет ни в чем. Но ни к чему хорошему эта тенденция не приведет. Уже сейчас отсутствие каких-либо рамок отражается не только в одежде, но и в манере общения, в культуре в целом. Изменился облик женщины, ушел институт семьи и брака. Ушел патриотизм, который был не выработанный, а в крови. Наверно, во всем виновата история…

Стиль – это не только одежда, это комплекс качеств человека и умение подать себя в нужном месте и в нужное время. Это отношение к себе и окружающим. Плевать, во что одет, – это плевать на все.

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