2019-08-26T18:38:45+03:00
Общество

«Твой бюджет 2.0»: Петербуржцам дадут больше возможностей для благоустройства города

На проект выделят дополнительные средства и подключат к работе школьников
Петр КИБЕР
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Благодаря проекту "твой бюджет" горожане сами могут выбрать территории для благоустройства.Благодаря проекту "твой бюджет" горожане сами могут выбрать территории для благоустройства.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Даже при всем скептицизме, свойственном многим петербуржцам от рождения, нельзя отрицать, что Северная столица с каждым годом меняется в лучшую сторону. Появляются новые зоны отдыха, парки, скверы и так далее. При чем многие из них - заслуга самих жителей города. Именно они, участвуя в проекте «Твой бюджет», выбирают что, как и где надо улучшить.

- Проекту уже четыре года и пришла пора его вывести на новый уровень. Если раньше жители выбирали 6 районов ( по числу поданных за них голосов - прим.ред.), которые получали по 15 миллионов на благоустройство территорий, то теперь денег станет больше,- рассказал корреспонденту «Комсомолки» директор центра прикладных исследований Европейского университета Олег Паченков.

Судьбу всех этих миллионов определяют сами петербуржцы. Среди активистов выбирается совет из 20 человек, который голосует за лучшие проекты. Скамеечки поставить, спортплощадку сделать, место для выгула животных или велодорожку и т.п.

Теперь сумма, выделяемая на «Твой бюджет», увеличится. Раньше в общем было 90 миллионов, а станет 120. А голосовать за инициативы смогут не только члены совета (комиссий), но все жители района. Онлайн. Станет больше и реализованных проектов (вместо 18 будет 20-25).

Также к проекту подключат школьников. Пока по регламенту только совершеннолетние петербуржцы могут голосовать и выдвигать инициативы, а ведь и у молодых горожан полно отличных идей. «Твой бюджет в школах» опробуют Центральный и Петроградский районы. При этом для пробы взяты две модели: одна ( в Центральном) предполагает реализацию благоустройства только в самих школах, а в Петроградском, при содействии Европейского университета, старшклассникам предложат улучшить и районную территорию.

Новые инициативы помогут обустроить площади у новостроек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые инициативы помогут обустроить площади у новостроек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме этого Комитет финансов Санкт-Петербурга, в рамках инициативного бюджетирования (с участием горожан) предложил еще два проекта.

Первый: запуск проекта соучаствующего проектирования.

- Жителям дается возможность не столько распределять бюджет, сколько предлагать проекты по благоустройству. Муниципалитеты могут привлекать горожан к обсуждению, принятию решений. Город готов софинансировать такие проекты. То есть часть денег пойдет из муниципального бюджета, а другую даст Смольный, - пояснил Олег Паченков.

Подобный подход позволит улучшить городскую среду «снизу», от самих местных жителей, которым зачастую виднее, что нужно сделать в конкретном микрорайоне.

Второй момент: работа с застройщиками. Часто обитатели новостроек оказываются в сложном положении: жить есть, а отдохнуть - нет. Сами строители и рады бы сделать детскую площадку или сквер, да не могут - земля принадлежит городу. Теперь на соседних с жилыми кварталами территориях могут появиться объекты благоустройства. Если проект всех устроит, то Смольный привлечет средства застройщика и сам даст денег. В итоге жители получат место для отдыха, девелопер повысит привлекательность жилья, а город стане еще чуточку лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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