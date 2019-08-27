СКА досрочно выиграл предсезонный турнир имени Пучкова

Кудашов не промахнулся с подготовкой

Казалось, минувшая весна стала водоразделом, переводящим многолетнего короля КХЛ – СКА – в раздел прислуги. Если не навсегда, то надолго.

Неудачная игра против ЦСКА в плей-офф прошлого сезона. Уход всех лидеров в межсезонье. А затем и неожиданная смена главного тренера за день до первого сбора. Проблемы, казалось, нарастали снежным комом.

Поэтому, первые результаты летних контрольных матчей оказались ожидаемы. Четыре поражения в восьми матчах казались той реальностью, в которой отныне прибывает армейская команда. И обьяснения, что команда находится под нагрузкой, проводя, четыре тренировки в день, выглядели банальной отговоркой.

Но последняя пристрелка перед чемпионатом – домашний турнир памяти Пучкова – показал, что с подготовкой новый тренер СКА Алексей Кудашов,, не прогадал.

К концу августа большинство хоккеистов СКА находятся или в оптимальной форме или близки к ней. Как результат, команда одержала в «Ледовом» четыре победы в четырех матчах и стала победителем домашнего турнира. Причем досрочно. За день до начала турнира.

– Мы хорошо отработали на «предсезонке», – отметил, подводя итоги турнира, новый капитан петербуржцев Сергей Плотников. – По турниру в Сочи было видно, что мы тяжело играли и двигались, сказывались нагрузки. Сейчас, перед мемориалом Пучкова, дали нам отдохнуть, нагрузки снизили и движение у нас стало немного другим.

Новый капитан СКА Сергей Плотников. Фото: СКА

Газовое дерби в «Ледовом»

Начали армейцы с разгрома нижегородского «Торпедо» – 6:1. Затем последовала победа в упорной борьбе над «Сочи» – 3:1, а в воскресенье, обыграв в северном дерби финский «Йокерит» 4:1, СКА гарантировал себе первое место.

Успех в другом дерби – «газовом» – с омским «Авангардом» в последний день 2:1– стал приятным бонусом. Но учитывая, с какой ревность между клубами, финансируемыми Газпромом, отметить эту победу стоит отдельно. Особенно оглядываясь на прошлый сезон, когда «Авангард» опередил армейцев в общем зачете, выйдя в финал Кубка Гагарина. Да и на турнире в Сочи в начале августа омичи оказались сильнее – 4:1. В понедельник СКА взял реванш.

Что же так преобразило игру армейцев? Самое простое объяснение – домашние стены. За лето болельщики успели соскучиться по большому хоккею. Плюс доступные цены на билеты – по 100 рублей. Поэтому, посещаемость была по летним стандартам шикарной – на матчах с «Йокеритом» и «Авангардом» в «Ледовом» собралось более 10 тысяч зрителей!

Турнир памяти Николая Пучкова показал, что в предстоящий сезон СКА, несмотря на затеянную руководством перестройку, входит одним из главных фаворитов. Как и раньше. И бояться его должны все конкуренты, включая, действующего обладателя Кубка Гагарина – ЦСКА. Впрочем, главный тренер СКА Алексей Кудашов пока в оценках игры команды осторожен:

– В матче с «Авангардом», ставшим нашим последним соперником на турнире, у СКА не сработало большинство, - посетовал Кудашов. Хотя в меньшинстве мы играли надежно. Все равно есть моменты в игре команды, которые надо улучшать. Так всегда бывает, когда нравится не все.

Новый тренер СКА Алексей Кудашов. Фото: СКА

Результаты турнира имени Пучкова 2019

21 августа

СКА (Санкт-Петербург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Голы: 1:0 Плотников (00:20), 2:0 Плотников (Дыбленко, Земченок, 13:28), 2:1 Варфоломеев (Жафяров, 13:52), 3:1 Ткачев (Плотников, Бывальцев, бол., 21:05), 4:1 Каблуков (Кагарлицкий, 22:12), 5:1 Тихонов (Кетов, 47:45), 6:1 Бывальцев (Карпов, Кагарлицкий, 57:30)

Вратарь: Хелльберг – Линдбек

«Йокерит» – «Северсталь» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

22 августа

«Авангард» – «Северсталь» – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

«Сочи» – «Торпедо» – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

23 августа

«Авангард» – «Йокерит» – 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)

СКА (Санкт-Петербург) – «Сочи» – 3:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Голы: 1:0 Ли (Каблуков, 06:46), 2:0 Рундблад (Кагарлицкий, бол., 29:12), 2:1 Стремвалль (Точицкий, бол., 31:14), 3:1 Карпов (бол., 50:56)

Вратарь: Мельничук – Проскуряков

24 августа

«Северсталь» – «Торпедо» – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

25 августа

«Сочи» – «Северсталь» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

СКА (Санкт-Петербург) – «Йокерит» (Хельсинки) – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: 1:0 Рукавишников (Плотников, Ткачев, 03:46), 2:0 Рукавишников (Барабанов, Рундблад, 21:30), 2:1 Лев (Эронен, Иконен, 22:23), 3:1 Якупов (Зуб, Кемппайнен, 43:42), 4:1 Ткачев (п.в., 59:48)

Вратари: Кочетков – Калниньш

26 августа

«Сочи» – «Йокерит» – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

СКА (Санкт-Петербург) – «Авангард» (Омская обл.) – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 Ткачев (Плотников, Лехтеря, 31:17), 2:0 Дергачев (Коскиранта, 38:47), 2:1 Стась (Чудинов, 51:02)

Вратари: Кочетков – Бобков