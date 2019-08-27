2019-08-27T16:43:15+03:00
Новости компаний

Успеть купить: «Лидер Групп» поднимает цены в «Гавани Капитанов»

Квартиры подорожают с 1 сентября
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Утро, начинающееся с такого вида из окон, всегда будет добрым. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».Утро, начинающееся с такого вида из окон, всегда будет добрым. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».
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«Магеллан», «Колумб» и «Нахимов» - три жилых комплекса на Васильевском острове. Вместе они – часть «Гавани Капитанов», масштабного проекта комплексного освоения намывных территорий. Развивает его компания «Лидер Групп» - один из ведущих девелоперов не только Северо-Западного федерального округа, но и России в целом.

Каждый из этих комплексов имеет свои преимущества. Конечно, помимо одного общего – все они находятся неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Так, например, ЖК «Магеллан» застройщик позиционирует, как комплекс комфорт-класса. От него будет удобно заехать на ЗСД, забрав машину из подземного паркинга. Из окон открываются отличные виды на центр города и Финский залив. Квартиры в 18-этажном доме – с высокими потолками: 2,75 метра. Трубы отопления спрятаны в полу. А еще можно выбрать удобную для себя планировку – решения очень разнообразны. ЖК «Колумб» и «Нахимов» относятся к классам комфорт+ и бизнес.

Грядущее повышение стоимости квартир является плановым, и связано с тем, что жилые комплексы «Гавани капитанов» строятся по плану, и перешли на новый уровень готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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