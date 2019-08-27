В Смольном поздравили выпускников губернаторской программы по подготовке кадрового резерва

Сформировать собственный стиль управления, уметь принимать сложные решения и эффективно организовать работу. Все это не так просто даже для тех, кто достиг высоких должностей. Но участники губернаторской программы по подготовке кадрового резерва не останавливаются на достигнутом. Именно их, первых выпускников уникального образовательного проекта, сегодня, 27 августа, чествовали в Лепном зале Смольного. Дипломы об окончании обучения им вручил лично врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Начальники отделов, заместители глав комитетов и районных администраций, главные врачи городских больниц, директора учреждений - всего 39 человек стали слушателями проекта. Для этого, кстати, они прошли конкурс на обучение. А теперь - оставили позади семинары, лекции, тренинги, деловые игры, мастер-классы. Губернаторская программа стартовала осенью 2017 года. Все это время ее участники ходили на занятия - в свободное от своих ежедневных обязанностей время.

- Недостаточно было только профессионализма. Нужно было, чтобы мы «заражали» друг друга идеями и оптимизмом, - отметила одна из участниц проекта Алена Мироненко, советник главы администрации Фрунзенского района. - Но мало одних идей, оптимизма и амбиций: нужно все это еще воплощать. Достижения каждого из нас за два года говорят о том, что учеба не была напрасной. И есть еще одно, что объединяет абсолютно каждого из нас. Это бесконечная и безграничная любовь к нашему городу.

Теперь у лучших из лучших первого этапа обучения впереди еще одна ступень - продвинутый уровень.