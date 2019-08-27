«Петербургский стиль»: эксперты оценили очередные дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга

Сегодня, 27 августа, состоялись пятые дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. Вновь, как и прежде, в студии собрались все четыре претендента на пост градоначальника: Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Александр Беглов и Владимир Бортко. Темой дня звучала как «город для людей» - участникам дебатов предложили высказать свое мнение по поводу благоустройства и решения социальных проблем.

РАЗНООБРАЗИЕ ВЫБОРА

В целом, как отмечают эксперты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», дебаты прошли достойно, «по-петербургски». Не было ни склок, ни обмена шпильками – никто из кандидатов не отвлекался от актуальной повестки на личные дрязги.

Михаил Амосов - корифей ленинградской и петербургской политики. Однако, отмечают политологи, его выступлениям недостает конкретики.Фото: СОЦСЕТИ

- Уважительное отношение – это часть того, что мы называем «наш петербургский стиль», - отмечает Станислав Еремеев, политолог, ректор Ленинградского государственного университета. – Если посмотреть на весь период предвыборной гонки, то, мне кажется, при всей разности целей и задач мы увидим немало достаточно интересных предложений для рассмотрения в предстоящий день голосования. Это тот случай, когда каждый из избирателей, в зависимости от его политических и «вкусовых» предпочтений, получит что-то, что будет ему по душе.

В целом, по словам Еремеева, из всех кандидатов вполне можно было бы собрать «идеального губернатора», если отбросить их слабые стороны и совместить сильные. Однако пока наука до такого не дошла, фаворитом предвыборной борьбы политолог предлагает считать Александра Беглова.

Главный козырь Александра Беглова, по словам экспертов - конкретные цифры, факты и перспективы.Фото: СОЦСЕТИ

- У него есть внутреннее ощущение, что он понимает, чего от него хотят горожане, - продолжает наш собеседник. – И понимает, что он сам может предложить городу и насколько важно в условиях нашей постоянной нехватки ресурсов правильно расставлять приоритеты. Эти приоритеты сегодня в ходе дебатов прозвучали: социально-ориентированный бюджет, поддержка тех групп населения, которые в этом нуждаются.

«НАДО» ПРОТИВ «СДЕЛАНО»

Такого же мнения придерживается и другой эксперт – политический психолог Наум Телешевский. При оценке выступлений кандидатов он предлагает ориентироваться не только на то, ЧТО они говорят, но и на то, КАК они это говорят.

- Есть три кандидата, которые говорят «надо», «нужно», «будем» и так далее, - отмечает Телешевский. – И только один кандидат говорит «сделано», «делается».

Экс-режиссер Владимир Бортко удостаивается не самых лестных отзывов экспертов.Фото: СОЦСЕТИ

По словам Телешевского, в выступлениях Тихонова, Бортко и Амосова было мало конкретики. Надежда Геннадиевна, приводит он пример, слишком много времени потратила на то, чтобы «прославить» свою фракцию в Государственной думе, Михаил Иванович слишком часто ударялся в воспоминания, а экс-режиссер Владимир Владимирович и вовсе приводил какие-то странные аналогии: заявлял, например, что в СССР на одну пенсию можно было проехать в метро 600 раз.

- Это какой-то микс футуризма и ретроспекции, - продолжает наш собеседник. – Того, что было раньше, и того, что будет потом. «На земле» же пока реально стоит только один кандидат, который говорит: «коллеги, 72 % формируемого бюджета будут направлены на социальные нужды». По-моему, этим все сказано.

Самое главное, отмечают наши эксперты - разнообразие выбора. Надежда Тихонова, например, отвечает за социал-демократическую повестку.Фото: СОЦСЕТИ

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся меньше чем через две недели – восьмого сентября.