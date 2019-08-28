В Петербурге избили актера сериала «Мажор-2» Марка Коваля

Полиция Невского района Санкт-Петербурга ищет неизвестных злодеев, поколотивших актера «Ленфильма» и звезду сериала «Мажор-2» Марка Коваля. В ночь на 28 августа он поучил несколько увесистых ударов прямо на автобусной остановке.

- Около 2 часов ночи 28 августа в 32 отдел полиции поступило сообщение из травмпункта о том, что за медицинской помощью обратился 29-летний мужчина. Со слов пациента, при неустановленных обстоятельствах он получил телесные повреждения на проспекте Обуховской обороны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом официально в главке имя и фамилию пострадавшего не называют, но отдельное сообщение о рядовом событии, которых в 5-миллионном городе происходит вагон и маленькая тележка, подтверждает, что в переплет попал кто-то известный.

- Официально подтвердить, что это был Марк Коваль, мы не можем. Разглашение персональных данных запрещено, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе главка, намекнув, что побили действительно актера.

koval.mark В Петербурге избили актера сериала "Мажор" Марка Коваля

По предварительным данным, у Коваля ссадины и гематомы на лице, а также закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. По окончании проверки решат, заводить уголовное дело, или же нет.

Справка «КП»:

Марк Коваль - выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК). Кроме «Мажора-2», он снимался в сериалах «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Реализация» и прочих.