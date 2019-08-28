2019-08-28T19:14:47+03:00
Общество

Новая набережная на Охте и общественные пространства на Петроградке: Названы победители проекта «Родной район»

Народное голосование проходило с 15 апреля по 15 июня, в нем приняли участие больше 400 тысячи человек
Анна ПОСЛЯНОВАСергей ВОЛЧКОВ
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Флагманы районов оценили по четырем показателям: масштабность, проработанность, народность и актуальность.Флагманы районов оценили по четырем показателям: масштабность, проработанность, народность и актуальность.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Проект «Родной район» подводит итоги. Город выбрал уютные зоны отдыха и здоровье. «Родной район» запустили еще весной. Каждый из восемнадцати районов города подготовил программу, в которую включили мероприятия по четырем стратегическим направлениям, в которых развивается Петербург, – «Открытый город», «Социальный город», «Комфортный город» и «Умный город», – и выбрал флагманский проект. Формировали программы на основе пожеланий самих жителей. В итоге у всех районов появились детальные и действительно полезные планы развития на ближайшие три года.

Народное голосование проходило с 15 апреля по 15 июня в МФЦ и на онлайн-платформах, за два месяца в опросе поучаствовали 400 029 человек. В июле подготовили программы, в течение августа провели общественные обсуждения, и к концу месяца разработки представили на суд городских властей.

На программы и так гарантированно выделят деньги из городского бюджета на ближайшие три года, но тройка лучших районов получит дополнительные суммы на развитие. Например, победа в проекте сулит сто миллионов рублей. Все флагманы районов оценили по четырем показателям: масштабность, проработанность, народность и актуальность.

1 МЕСТО. НАБЕРЕЖНАЯ ОХТЫ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ

Обустройство красивой, чистой и удобной набережной на Охте начнется уже в следующем году и продлится, по предварительным прогнозам, вплоть до 2022 года. За это время планируют очистить берега самой реки и пяти ее притоков от мусора, проредить кустарник, обустроить газоны и клумбы, спортивные площадки и прогулочные дорожки. Отдельным пунктом значатся новые скверы. Один из них, военно-патриотический, должен появиться на шоссе Революции.

Благоустроенной Охты ждали пять лет. Фото: Администрация Красногвардейского района

Благоустроенной Охты ждали пять лет. Фото: Администрация Красногвардейского района

– Мы ждали этого пять лет, и дождались! – поделился с «Комсомолкой» житель района Валерий Золотухин. – Концепция развития района в целом, как мне кажется, получилась удачной. Ну, и, конечно, здорово, что это не пустые слова, и отдельные вещи уже начинают претворяться в жизнь.

2 МЕСТО. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ПЕТРОГРАДКИ

Новые общественные пространства Петроградской стороны организуют у воды: хотят обустроить спуски, набережные, зоны отдыха с детскими и спортивными площадками, прогулочными дорожками и арт-объектами.

Самым крупным проектом должно стать благоустройство территории рядом с Южной дорогой. В ближайшие годы большой участок на Крестовском острове превратится в место для активного и семейного отдыха. Авторы проекта обещают набережную европейского уровня: вдоль всего берега проложат велодорожку, а у самой воды установят огромные качели для детей и взрослых.

Перемены ждут и реку Карповку. На всем ее протяжении планируется разбить скверы, протянуть велодорожки, установить новое уличное освещение, детские площадки, лавочки и урны.

3 МЕСТО. БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ В ЦЕНТРЕ

Внедрять автоматизированный скрининг онкологических заболеваний с использованием жидкостной цитологии будут на базе Межрайонной цитологической лаборатории кожно-венерологического диспансера №11.

Сегодня Петербург находится на последнем месте среди регионов России по уровню выявляемости онкозаболеваний репродуктивной системы. Автоматический скрининг у женщин мог бы стать решением проблемы. Почему именно жидкостная цитология? Дело в том, что такой метод в десять раз эффективнее традиционных, а дополнительных трудозатрат не требует.

По расчетам экспертов, за десять лет работы программы заболеваемость уменьшится в два раза, а смертность женщин от онкозаболеваний репродуктивной системы – в полтора! На внедрение методики нужно 139,4 миллиона рублей, в том числе 98,7 миллиона дополнительно на оборудование и препараты.

ДОСЛОВНО:

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга:

– Я благодарен каждому за активную гражданскую позицию, за желание изменить к лучшему свой двор, район, город. Убежден: чем больше горожан будет участвовать в управлении городом, в составлении планов его развития, тем скорее наш Петербург преобразится. Предложения жителей стали основой для детальных программ развития районов на ближайшие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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