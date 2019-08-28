На большом воздушном шаре: Над Петербургом пролетело гигантское красное сердце

Огромное алое сердце поднялось в небо над Санкт-Петербургом, озарив город большим теплом и любовью. Радостное зрелище в среду, 28 августа, прошло в рамках проекта «Большая любовь. Петербург» и акции «Будь с городом», которые устроили настоящий незабываемый праздник для победителей, участников и лауреатов творческого конкурса петербургской киностудии «Ленфильм». Огромное сердце – это воздушный шар в форме символа любви. Он парил над Северной столицей, даря радость и праздничное настроение не только участникам полета, но и всем окружающим.

Надували шар, как и полагается, тепломФото: Артем КИЛЬКИН

Посадка на воздушный шар проходила в парке 300-летия Петербурга на берегу Финского залива. Отдыхающие под знойным летним солнцем горожане наблюдали за тем, как организаторы устанавливают корзину, разворачивают огромный шар и медленно наполняют его горячим воздухом, который поднял сердце ввысь.

Летали над Петербургом победители и участники творческого конкурсаФото: Артем КИЛЬКИН

В корзине шара на высоте 50 метров над городом летали радостные участники и победители конкурса «Ленфильма»: обладатели дипломов в номинациях «Видеоролик», «Текст», «Песня» и многие другие. Также посчастливилось насладиться красотами Петербурга и просто случайным отдыхающим.

Большая любовь. ПетербургФото: Артем КИЛЬКИН

Гигантский алый шар-сердце летал над городом до самого вечера, наполняя сердца петербуржцев теплом, любовью и даря улыбки.