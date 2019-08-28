Устали от толп туристов: Жители дома Елисеевых сделали вход в парадную «Ромашка» платным

Одна из самых красивых исторических парадных в Санкт-Петербурге – знаменитая «Ромашка» в доме Елисеева на улице Ломоносова, 14 – отныне закрыта для свободного посещения. Местные жители устали от бесконечных толп туристов и решили превратить ее в мини-музей: поставили кассовый аппарат и ввели плату за входной билет. И все это – абсолютно законно.

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«Ромашка» носит неофициальное звание самой красивой парадной Северной столицы. Выглядит она, действительно, роскошно: кованая винтовая лестница, пилястры с изящными капителями, желтые витражи, повсюду лепнина – неудивительно, что сюда стекаются туристы со всех концов страны. В разгар сезона парадную посещало по 600-700 человек в день. Ну а где туристы, особенно неорганизованные, там грязь и разруха.

- Были украдены витражи, куда-то исчезли балясины, пострадала входная группа, - отмечает Андрей Китаев, исполнительный директор некоммерческого партнерства «КЖХ Контроль Санкт-Петербург». – То есть, одна из лучших парадных нашего города просто-напросто уничтожалась.

Платный вход в парадную "ромашка" жильцы установили потому, что устали от туристов. Фото: Евгений Колесников (@nekolesnik)

Три месяца назад терпение жильцов лопнуло, и они обратились за помощью в «ЖКХ Контроль». Варианты того, как быть дальше, выдвигались разные: «Ромашку», например, предлагали вовсе закрыть для любопытствующих. Но в итоге неуемную энергию туристов решили обратить на благо дому.

ГУЛЯЙ КУЛЬТУРНО!

- Тут было два момента, - отмечает Китаев. – Во-первых, эта парадная – действительно очень популярный объект. Она есть во всех соцсетях, рекомендуется для посещения. Ну и ради Бога – никто не собирается красоту Санкт-Петербурга ни от кого скрывать! Надо только систематизировать это дело, чтобы ее окончательно не растащили на сувениры. Ну и во-вторых, это дополнительный источник дохода.

Сказано – сделано. Жильцы провели общее собрание, купили и выдали консьержке кассовый аппарат и единогласно постановили: отныне попасть в парадную «Ромашку» можно только по билетам. Сделано все было, отмечает наш собеседник, абсолютно законно. А деньги с каждого выданного «пропуска» не откладываются в чьем-то кармане, а идут на общедомовые нужды.

Туристы буквально разбирали "ромашку" на сувениры. Теперь деньги от проданных билетов пойдут на ее восстановление. Фото: Евгений Колесников (@nekolesnik)

- За три месяца по новой системе удалось собрать около 300 тысяч рублей, - продолжает Китаев. – На эти деньги в парадной до конца 2019 года планируется провести реставрацию каминов, входной группы и витражей. И дальше это будет продолжаться, потому что на то, чтобы отремонтировать ее полностью, нужны миллионы.

Вслед за «Ромашкой», по словам Китаева, обзавестись кассовыми аппаратами и входом строго по билетам могут и другие исторические парадные Северной столицы. Так, к опыту соседей уже присматриваются жильцы дома № 64 на набережной реки Фонтанки – туда тоже водят «нелегальные» экскурсии.

МНЕНИЕ

Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук: Действия жильцов можно расценить как самоуправство

- Законность этого предприятия зависит, во-первых, от того, какая в доме форма управления, а во-вторых, от того, что написано в учредительных документах. Если там предусмотрена какая-либо деятельность, связанная с извлечением прибыли, то все в порядке. Если же нет, то, я боюсь, действия жильцов можно расценить как самоуправство. И если эта история дойдет до прокуратуры, то им как минимум выпишут предостережение. А она, я думаю, дойдет: наверняка найдется какой-нибудь особо упорный турист, который встанет в позу и напишет жалобу.

Впрочем, даже если в учредительных документах нужной записи нет, ее еще не поздно внести. Для этого нужно провести общедомовое собрание, потом голосование и передать отредактированные документы в управу.