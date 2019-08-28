Высший пилотаж: Летчик из Санкт-Петербурга претендует на место в Книге рекордов Гинесса

Петербургский летчик Михаил Мамистов взял золото на чемпионате по высшему пилотажу, который проходит сейчас во французском городе Шатору. Мамистов – прославленный спортсмен, обладатель множество наград и единственный на всем земном шаре трехкратный абсолютный чемпион мира. Несмотря на плотный график тренировок, летчик согласился побеседовать с корреспондентом «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и рассказал, как его привело в небо советское кино, как зовут его самолет, и почему он не считает попадание в Книгу рекордов Гиннесса выдающимся достижением.

БОРЬБА В САМОМ РАЗГАРЕ

Соревнования в Шатору подходят к концу. Летчикам из 17 стран мира осталось выполнить четвертый, заключительный набор упражнений из «темного комплекса» - это когда фигуры высшего пилотажа становятся известны лишь накануне выступления и «отлетать» их нужно с листа, безо всякой дополнительной подготовки. Основными конкурентами сборной России стали французы. В командном зачете они уверенно выбились на первое место. В индивидуальном тоже пока идут впереди – Михаила Мамистова, который занимает вторую строчку рейтинга, хозяева чемпионата обложили сразу с двух сторон. Лидер, молодой пилот Луи Ванель, опережает нашего летчика всего на 19 с половиной очков – это 0,2 %.

- Первые два комплекса я выполнил нормально, за один взял «золото» (награды присуждаются за каждый комплекс – прим.ред.) и результат получил, в целом, неплохой, - рассказал Мамистов «Комсомолке». – А вот дальше не повезло – когда тянули жребий, мне выпало выступать вторым. К тем, кто открывает программу, судьи всегда относятся хуже. Про тех, кто летит первым, у нас даже говорят: «на мясо полетел».

Самолет, на котором летает пилот Михаил Мамистов, зовут "Федор". В команде к нему относятся как к члену семьи. Фото: Федерация самолетного спорта России

Но ничего еще, впрочем, не решено, и борьба за главный приз - титул абсолютного чемпиона мира – в самом разгаре. Михаил надеется, что на заключительном полете ему достанутся упражнения максимальной сложности – тогда уж жюри точно придется оставить в стороне личные пристрастия и оценивать только мастерство пилота.

НЕБО - ДЕТСКАЯ МЕЧТА

А мастерства – хоть отбавляй. Самолетами и небом Мамистов заболел еще в детстве. В пять лет, смеется наш собеседник, посмотрел кино «Небесный тихоход» и решил – все, буду летчиком!

- Так и пошло, - вспоминает он. – Сначала занимался в юношеском клубе космонавтики, потом в аэроклубе, в 18 лет стал спортсменом, в 25 инструктором. Вот и летаю. 36 лет уже в общей сложности, получается. Хотя по образованию я вообще-то физик-ядерщик!

За свои достижения Мамистов может попасть в Книгу рекордов Гинесса. Однако его самого такая перспектива не очень-то прельщает.

- Я даже не знаю, насколько это важно или не важно, - признается спортсмен. – Того, кто, условно говоря, плюнул мороженым тараканом на двадцать метров, тоже могут занести в Книгу рекордов Гиннесса, но это же не достижение, верно? В нашем пилотажном сообществе все прекрасно понимают значимость титула абсолютного чемпиона мира, так что для меня, наверное, намного важнее признание товарищей и других спортсменов.

КСТАТИ

Летает и совершает спортивные подвиги Михаил на немецком моноплане Extra EA-330. Самолет, с которым наш герой знаком уже пять лет, носит имя «Федор». Почему? А просто так сложилось.

- Ребята-собственники в свое время назвали, - смеется Мамистов. – Федор, Федя. Нормальное имя, русское, сильное, хорошее. Тем более что он у нас действительно крепышок такой. Мощный товарищ. Мы с командой – большая крепкая семья, и он, получается, тоже в нее входит.