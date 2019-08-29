Топ-5 вопросов об ипотеке, ответы на которые надо знать перед покупкой жилья

Какие сейчас ставки и будет ли ипотека дешеветь?

С начала лета ставки по жилищным кредитам медленно, но верно идут вниз. Ненамного - в среднем они уменьшились на размер от двух десятых до полупроцента.

- Ключевая ставка ЦБ РФ постепенно снижается и сегодня составляет 7,25 процента. Это дает возможность банкам предложить покупателям более низкие ставки по ипотеке. В среднем ставки по ипотеке на покупку квартиры в новостройке сегодня составляют 9,8 процента, - говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Упрощенно говоря, ключевая ставка - это процент, под который Центробанк дает деньги коммерческим банкам, а те потом кредитуют население. То есть чем ниже ставка ЦБ, тем ниже ставка банка по кредиту для нас с вами. Будет ли она снижаться и дальше?

- Предпосылки к ее дальнейшему снижению есть, - считает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - Можно предположить, что в ближайшее время ипотечные ставки будут плавно уменьшаться, поскольку они напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ.

Есть способы еще больше уменьшить ставку?

- Ставка зависит от суммы первоначального взноса (чем он больше, тем меньше процент по кредиту), программы кредитования (семейная ипотека или с минимальным пакетом документов), наличия личного и имущественного страхования, - напоминает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Ряд банков предлагает специальные условия для зарплатных клиентов и клиентов ключевых партнеров, сотрудников бюджетных организаций или молодых семей.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены ипотечные программы со сниженной ставкой.

- К примеру, действует ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018 года родился второй или следующий ребенок, ставка по ней составляет от 5 процентов, - напоминает Ян Фельдман. - Также банки разрабатывают совместные программы с застройщиками, чтобы предложить покупателям квартир в определенных жилых комплексах льготные условия.

Может ли заемщик сам повлиять на размер ставки? Вполне.

- Как минимум можно выбрать банк, условия которого вам кажутся более выгодными. Можно взять ипотечный кредит на больший или меньший срок. Также рекомендую использовать такой инструмент, как рефинансирование, - продолжает Михаил Гущин. - Что касается ипотечных программ, которые субсидирует государство, то на квартиры в жилых комплексах RBI и «Северного города» можно оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке, которая теперь составляет от 4,9 до 6 процентов годовых (у разных банков) и действует в течение всего срока кредита. Такая ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй, третий и последующий ребенок.

Что будет, если я не смогу платить по кредиту?

Ипотеку многие оформляют в среднем на 10-15 лет. За этот срок могут возникнуть разные ситуации, когда выплачивать кредит становится очень сложно или вовсе невозможно. Но недавно в силу вступил Закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- По новым правилам заемщик может взять перерыв в платежах по ипотеке сроком до полугода без штрафных санкций и увеличения ставок. Для этого должны быть соблюдены условия: заемщик попал в сложную жизненную ситуацию, ипотека оформлена на единственное жилье, пауза по данному договору запрашивается впервые, размер кредита не превышает 15 миллионов рублей, - рассказывает директор по продажам компании «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая.

Михаил Гущин напоминает: чтобы воспользоваться ипотечными каникулами, трудное финансовое положение нужно подтвердить.

- Например, предоставить справку из службы занятости в случае потери работы. При этом важно понимать, что сам факт каникул сохранится в кредитной истории, - добавляет эксперт.

Кстати, некоторые заемщики, кроме основных ипотечных каникул, могут оформить дополнительные. К примеру, компания «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с рядом партнерских банков развивает дополнительную программу «Ипотечные каникулы», которую можно оформить на один или два года. На время строительства дома можно вдвое уменьшить ипотечные платежи, что особенно подходит людям, арендующим жилье в ожидании переезда.

- Ипотечные каникулы дают возможность поправить трудное жизненное положение без потери имущества, приобретенного в ипотеку, а также без ухудшения материального положения начислением процентов на сумму остатка долга в период действия каникул. Это очень важный психологический фактор. Само наличие такой возможности может способствовать принятию решения об улучшении жилищных условий, поскольку теперь есть гарантированная законом «страховка» на случай непредвиденных обстоятельств, - добавляет Анжелика Альшаева.

Как выбрать наиболее выгодную ипотечную программу?

- Чтобы подобрать выгодную ипотечную программу, важно узнать, какие банки аккредитовали понравившуюся новостройку, внимательно изучить и сравнить их программы, предлагаемые ставки и условия, - говорит Ян Фельдман.

- Сейчас средний ипотечный платеж в Петербурге составляет около 25 тысяч рублей в месяц. Если в семье два работающих человека с доходом средним или выше среднего, то такая сумма ежемесячного платежа, скорее всего, будет для них приемлемой. Ну и самое главное - надо рассчитать свои силы, чтобы выплата ипотеки не оказалась обременительной. Если появится такая возможность, стоит попробовать погасить ипотеку досрочно, чтобы избежать значительной переплаты по кредиту.

В чем секрет успешной ипотеки?

Покупая квартиру в кредит, вы берете на себя дополнительные финансовые обязательства. Если покупка в будущем разочарует, обидно будет вдвойне.

- Приобретая жилье в ипотеку, важно выбрать ту квартиру, которая необходима именно вам: в нужном районе, с подходящей планировкой. Новоселам должно быть комфортно жить, добираться до работы или учебы, пользоваться окружающей инфраструктурой, - говорит Юлия Ружицкая. - Если выбрать некомфортное для себя жилье, по завышенной цене или с неудобным расположением, это может перечеркнуть всю выгоду от удачно подобранной ипотечной программы.

Так что секрет выгодной и успешной ипотеки - правильно подобранная, комфортная квартира по доступной цене и с характеристиками, которые нужны покупателю. Но есть и другие нюансы.

- Важно оценивать свои возможности и при расчетах ориентироваться не на минимальный срок кредита и сокращение переплаты, а на размер ежемесячного платежа, - добавляет Анжелика Альшаева. - Он должен быть комфортным. В ГК «КВС» сотрудники ипотечного отдела помогут клиентам разобраться в вопросе, объяснят возможные прогнозы по тратам и периоду выплаты ипотеки. Например, снизить срок кредита и сумму начисляемых банком процентов можно частично-досрочными погашениями, которые клиент вправе осуществлять хоть каждый месяц.

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