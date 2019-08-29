Португальцы, французы, немцы: стали известны соперники "Зенита" по Лиге Чемпионов

29 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20. Своих соперников узнали два российских клуба "Зенит" и "Локомотив".

"Зенит", как победитель Чемпионата России, был посеян в первую корзину. То есть он автоматически избегал встречи с сильнейшими клубами мира - действующим обладателем трофея «Ливерпулем», победителем Лиги Европы «Челси», а также чемпионами Испании ("Барселона"), Англии ("Манчестер Сити"), Италии (Ювентус), Германии ("Бавария") и Франции ("ПСЖ").

Но это вовсе не значило, что будет легко. В трех других корзинах находились сильнейшие клубы, которым совсем немного не хватило до чемпионства. Оставалось только гадать, кто достанется петербургскому клубу в соперники.

По результатам жеребьевки "Зенит" попал в группу G. Компанию ему составили португальская «Бенфика», французский «Лион» и немецкий «РБ Лейпциг».

- Группа, конечно, не подарок, - считает спортивный журналист и писатель Константин Осипов. - Но и не "группа смерти". Нам не попались ни "Интер", ни "Аякс", ни "Тоттенхем". Да и вообще обошлось без английских команд. Нет и команд, от которых можно было бы ожидать сюрпризов. Например, таких, как "Динамо Загреб". Нормальная рабочая группа, которую можно проходить.

Напомним, ранее "Зенит" уже встречался и с "Бенфикой" и с "РБ Лейпциг". От этих встреч у игроков и болельщиков остались не самые приятные воспоминания.

В марте прошлого года именно в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" получил травму Александр Кокорин. Нападающий "Зенита" порвал крестообразные связки колена и вынужден был пропустить Чемпионат мира-2018.... к тому же именно на этом этапе "Зенит" выбыл из борьбы за европейский трофей.

С португальской "Бенфикой" "Зенит" встречался также в 1/8 Лиги Чемпионов в сезоне 2015/16. И проиграл ей обе игры.

- Да, не очень приятный опыт, - признает наш эксперт. - "РБ Лейпциг" и сейчас очень сильная команда. На мой взгляд они стали еще сильнее, у них молодой амбициозный тренер. Команда - финалист Кубка Германии. "Бенфика" немного опустилась по уровню, ушли многие спортсмены. Но костяк команды остался и это по-прежнему достаточно серьезный соперник.

А вот с Лионом, наоборот, в том же сезоне 2015/16 все прошло удачно. Петербуржцы обыграли французов на групповом этапе. Кстати, в тот год они впервые в истории выиграли три стартовых матча подряд.

- "Лион" типичная французская команда, - говорит Константин Осипов. - Традиционно ее футболисты обладают хорошей техникой и атлетизмом. Проходить ее тоже непросто. Нас ждет очень интересный футбол.

Матчи группового этапа пройдут 17/18 сентября, 1/2 и 22/23 октября, 5/6 и 26/27 ноября, а также 10/11 декабря. Точное расписание будет известно позднее.

КСТАТИ

В летнее трансферное окно "Зенит" пополнился игроками, которые играли с нашими соперниками в рамках регулярных чемпионатов. Полузащитник "Зенита" Малком не раз встречался с "Лионом"

- Мне везло всякий раз, когда доводилось играть против него — я забивал «Лиону» в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится, и я сделаю это снова, - говорит футболист.

А с "РБ Лейпциг" на поле сражался Дуглас Сантос. Бразилец говорит: его нынешнему клубу придется непросто.

- Это очень серьезный противник. Мы встречались с ним в полуфинале Кубка Германии — команда с сильными исполнителями, здорово организованная. Наши матчи должны быть интересными! Для меня будет что-то принципиальное в них — все-таки я хорошо знаю «РБ Лейпциг» и смогу еще больше помочь «Зениту». Думаю, с немцами и «Лионом» придется тяжелее всего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер "Зенита" Сергей СЕМАК:

- Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины. Если исключить «Зенит», то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно. На данном этапе это — лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе.

Нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА:

- Не самые лучшие соперники, не очень удобные — «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится.