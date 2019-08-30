2019-08-30T17:40:08+03:00
Здоровье

Психолог из Петербурга: Антидепрессанты для организма - все равно, что бензин для автомобиля

Специалист рассказал, как преодолеть надвигающуюся осеннюю хандру
Алина Кизъянова
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Психолог из Петербурга: Антидепрессанты для организма - все равно, что бензин для автомобиляПсихолог из Петербурга: Антидепрессанты для организма - все равно, что бензин для автомобиляФото: Андрей ГАШЕВ
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Увы, лето закончилось, близится осень... Как пережить это время года петербуржцам и не впасть в депрессию из-за 50 оттенков серого? Пребывать в воспоминаниях о теплых деньках или стоит применять тяжелую артиллерию в виде пилюль? В эфире радио «Комсомольская правда» несколько советов дал доктор медицинских наук, профессор, президент национального института сексологии, психотерапевт Лев Щеглов.

- Да, жители Петербурга больше подвержены депрессивным расстройствам, чем, например, жители Краснодарского края. Это уже доказанный факт. На первый план у нас выходят погодные условия. Однако, этот фактор не такой уж и существенный. Мы знаем, что люди прекрасно живут и радуются в Лондоне, в Ирландии, где много туманов, да и во многих других городах и странах. Тут дело в другом. К сожалению, индивидуальных депрессивных реакций в Петербурге больше, чем где-либо в России.

- Одна из причин осеннего расстройства - курортный роман. Как справиться с его последствиями?

- Если под последствиями иметь в виду что-то брутальное, то тогда - с помощью врача-венеролога (смеется). Ну а если говорить о типичной ситуации, то на это у меня особый взгляд. В большинстве случаев курортные романы - это отражение многих факторов. Например, человек целый год был на привязи, ждал этого отпуска как манну небесную, и вот, что называется - ушел в «отрыв». А в это понятие входит целый набор: беззаботность, изобилие алкоголя, ну и повышенное желание завести интрижку. И я в этом не вижу ничего страшного ( пожимает плечами). Никто же не умер из-за выходных. Всегда наступает понедельник. Конечно, любой курортный роман может перерасти во что-то большее, теоретически. Но вероятность этого мала.

- А как дальше жить женщинам, после всех мужских обещаний?

- Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Или заранее оговаривайте условия. Откровенность разрушит ненужные надежды и потом будет легче. Исследования показали, что обычно девушки рассматривают своего первого сексуального партнера как жениха, а мужчины об этом даже не думали. Так выстраиваются иллюзии. Надо понимать, чего мы хотим от этой истории, и чего хочет другой человек. Конечно, с обеих сторон есть череда манипуляций и обманов. Но в идеале два человека должны для себя понять: это история на неделю, давай отдыхать. А если этого не получается, то выходит трагедия или трагикомедия. Мы должны быть честны по отношению к себе и к другому.

- Как в наше время жить, когда каждый десятый принимает антидепрессанты? Как избежать этого?

- Ну этого не всегда надо избегать. Если человек болен, надо лечить препаратами и улучшать качество жизни. С таблетками можно жить счастливее: это как бензин для автомобиля. Почти все после 40 лет принимают лекарства. Конечно, старшее поколение может считать, что психические болезни надуманы, потому что некоторые стали капризны и эгоцентричны. Каждый случай конкретен. В целом не вижу ничего страшного. Старшее поколение всегда критикует младшее.

- Что делать в преддверии зимы, если человек пока не готов обратиться к психотерапевту?

- Считается так: если человек сформулировал для себя, что нужно обращаться, значит надо. Прийти к психологу или сексологу - это не преступление и не стыд. Психотерапевт может даже дать совет, помочь познать себя. Если человек понимает себя, то ему гораздо легче преодолеть все жизненные трудности.

БЕСЕДКА с сексологом Львом Щегловым

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ИСТОЧНИК KP.RU

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