2019-08-31T00:35:17+03:00
Политика

Бортко снял свою кандидатуру с выборов – испугался проигрыша

По мнению экспертов, снятие Бортко говорит о неготовности оппозиции управлять городом
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Предвыборная кампания Бортко не была оригинальной.Предвыборная кампания Бортко не была оригинальной.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Режиссер и кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко снялся с выборов. Согласно опросам ВЦИОМ, выдвиженец проигрывал Александру Беглову целых 40%, занимая вторую строчку со скромными 13% для одной из крупнейших партий в стране.

Большой разрыв не оставил Бортко шанса на победу или хотя бы выхода во второй тур. Поэтому партия, по мнению экспертов и политологов по выборным кампаниям, видимо, решила отозвать выдвиженца сейчас – там очень не любят проигрывать, а доверие граждан к КПРФ подорвано еще с президентских выборов. Сторонников не устраивало, что партию представлял олигарх Павел Грудинин, замешанный в ряде офшорных скандалов.

Предвыборная кампания Бортко не была оригинальной. Она строилась на критике действующего губернатора и патриотичных лозунгах, когда тот же Беглов не говорил, а делал. Кроме того, подчеркивают политологи, Бортко – не управленец и даже не сумел заполучить доверие в собственной партии. Многие до последнего не принимали его кандидатуру на выборах.

Эксперты по выборным кампаниям делают вывод, что снятие Бортко говорит о неготовности оппозиции управлять городом и страной. Вместо того чтобы усилить свои позиции, человек попросту сбегает за неделю до выборов. На пост губернатора также баллотируются «справедливоросс» Надежда Тихонова и член «Гражданской платформы» Михаил Амосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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