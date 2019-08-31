2019-08-31T15:59:54+03:00
Политика

Любящий, смелый, умелый. Валентина Матвиенко рассказала, какой губернатор нужен Петербургу

По мнению главы Совфеда, в Петербурге настало время амбициозных прорывных проектов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Градоначальнику важно «чувствовать особую ауру» Петербурга.Градоначальнику важно «чувствовать особую ауру» Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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До выборов нового губернатора Петербурга остается неделя. О каком руководителе мечтает Северная Пальмира? Рассказала эксперт – председатель Совфеда, губернатор Петербурга в 2003-2011 годах Валентина Матвиенко.

– Скажу по своему опыту. Главное – город нужно знать и любить, – отмечает Валентина Матвиенко. – Нужен управленческий опыт, нужно умение принимать решения: без этого невозможно обеспечить развитие. Нужна профессиональная команда.

Матвиенко напомнила, что за восемь лет на месте губернатора она и ее команда успели сделать многое: кольцевая, дамба, ЗСД, аэропорт, Морской пассажирский порт, 18 электроподстанций, очистные сооружения – без всего этого Петербург теперь не представить.

– В сожалению, в последующие восемь лет не было преемственности, – добавила Матвиенко. – Очень сожалею, что мы не успели построить Орловский тоннель, мост через Неву на Васильевский остров, скоростной трамвай в аэропорт. Для тоннеля уже был и щит в Германии заказан. Но потом пришел один вице-губернатор и засомневался, что он нужен: слишком дорого. Так ведь в этом и смысл, реализовывать амбициозные проекты. Почему в Лондоне, в Париже такие тоннели есть, а мы не можем? Мы же построили тоннель под Финским заливом. Этим я хочу сказать, что руководителю важно быть смелым и уметь принимать решения без страха трудностей, если он уверен, что это нужно городу. Амбициозные планы – это ускоренное развитие, рабочие места, инвестиции, хорошие зарплаты и, в конечном счете, благополучие петербуржцев.

Еще одна черта идеального губернатора – сильная воля. Конечно, можно не принимать никаких значительных решений, «тогда не поругают». Вот только без движения вперед город застынет.

– Развитие через сохранение и сохранение через развитие. Здесь важно найти баланс: как сохранить уникальную центральную часть Петербурга и в то же время обеспечить развитие? – рассуждает Матвиенко. – Без воли можно заобсуждать все, что угодно, но движения не будет. Хочется, чтобы Петербург снова обрел особое движение вперед.

Управлять городом на Неве, конечно, непросто. Взять то же строительство метро: сама природа не спешит облегчить Петербургу задачу развиваться быстрее.

– Чтобы руководитель чувствовал себя уверенно, он должен понимать, что может рассчитывать на поддержку горожан, – объясняет Матвиенко. – Всегда будут те, кто против. Невозможно добиться стопроцентного консенсуса. Но важно, чтобы решения принимались вместе с петербуржцами, и не формально – провели какие-то слушания, какие-то обсуждения и все, – а по-настоящему. Чтобы руководитель не просто слышал, но слушал. Чтобы чувствовал особую ауру города.

ДОСЛОВНО:

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета федерации Федерального собрания России:

– Позитивные изменения в Петербурге очевидны, и любой непредвзятый человек не может этого не заметить. Такое ощущение, что город снова начинает оживать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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