2019-09-01T13:32:18+03:00
Общество

«Чижики» полетели: в Санкт-Петербурге запустили новые маршруты скоростного трамвая

На линии знаменитые «Чижики» выйдут 2 сентября в пять часов утра
Сергей ВОЛЧКОВ
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"Чижики" полностью готовы к запуску."Чижики" полностью готовы к запуску.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Передвигаться по Красногвардейскому району стало еще комфортнее. Завтра, 2 сентября, здесь официально запустят два новых маршрута скоростного трамвая, жителям и гостям Северной столицы больше известного под ласковым прозвищем «Чижик». Об этом сегодня, 1 сентября, в ходе осмотра нового депо на улице Потапова сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Для комфорта пассажиров составы сделали низкопольными. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для комфорта пассажиров составы сделали низкопольными.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Теперь наш знаменитый исторический квартал - Старая Ржевка - соединен со станцией метро «Ладожская», - отметил врио. - Это то, о чем мы все время говорили, наш транспортный каркас, который необходим, чтобы жители отдаленных районов могли без проблем добраться до любой части города.

"Чижик" будет "летать" три раза быстрее обычного трамвая.

"Чижик" будет "летать" три раза быстрее обычного трамвая.

В общей сложности в Красногвардейском районе будет работать четыре скоростных трамвайных маршрута:

N 8: станция метро «Ладожская» — Хасанская улица,

N 64: станция метро «Ладожская» — железнодорожная станция Ржевка,

N63:станция метро«Ладожская»—улица Передовиков,

N 59: станция метро «Ладожская» — трамваи ное депо на улице Потапова.

"Чижик" ждет своего часа в депо. Фото: Артем КИЛЬКИН

"Чижик" ждет своего часа в депо.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Чижик» - современный скоростной трамвай, способный двигаться в три раза быстрее обычного. Все составы низкопольные, оборудованы розетками, климат-контролем и модулем для раздачи Wi-Fi. Помимо Красногвардейского района в ближайшие годы их планируется запустить во Фрунзенском и Пушкинском, а также связать новой веткой Санкт-Петербург и Кудрово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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