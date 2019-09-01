«Чижики» полетели: в Санкт-Петербурге запустили новые маршруты скоростного трамвая

Передвигаться по Красногвардейскому району стало еще комфортнее. Завтра, 2 сентября, здесь официально запустят два новых маршрута скоростного трамвая, жителям и гостям Северной столицы больше известного под ласковым прозвищем «Чижик». Об этом сегодня, 1 сентября, в ходе осмотра нового депо на улице Потапова сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Для комфорта пассажиров составы сделали низкопольными.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Теперь наш знаменитый исторический квартал - Старая Ржевка - соединен со станцией метро «Ладожская», - отметил врио. - Это то, о чем мы все время говорили, наш транспортный каркас, который необходим, чтобы жители отдаленных районов могли без проблем добраться до любой части города.

"Чижик" будет "летать" три раза быстрее обычного трамвая.

В общей сложности в Красногвардейском районе будет работать четыре скоростных трамвайных маршрута:

N 8: станция метро «Ладожская» — Хасанская улица,

N 64: станция метро «Ладожская» — железнодорожная станция Ржевка,

N63:станция метро«Ладожская»—улица Передовиков,

N 59: станция метро «Ладожская» — трамваи ное депо на улице Потапова.

"Чижик" ждет своего часа в депо.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Чижик» - современный скоростной трамвай, способный двигаться в три раза быстрее обычного. Все составы низкопольные, оборудованы розетками, климат-контролем и модулем для раздачи Wi-Fi. Помимо Красногвардейского района в ближайшие годы их планируется запустить во Фрунзенском и Пушкинском, а также связать новой веткой Санкт-Петербург и Кудрово.