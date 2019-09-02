"У меня до сих пор перед глазами эта ужасная картина": конюх едва не погиб, пытаясь спасти лошадей на пожаре в Ленобласти

Вместо трех красивых конюшен здесь теперь пепелище и обугленные бревна, а вместо приветливого ржания – тишина. Одна ночь изменила все на «до» и «после». Накануне крупный пожар уничтожил только что построенную ферму в поселке Стеклянный Всеволожского района. В огне погибли девять молодых лошадей. Все животные сгорели заживо.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Поджигатели убили девять лошадей в Стеклянном 00:00 00:00

- Я до сих пор не могу в это поверить! – рыдает владелица племенного хозяйства «Идальго» Елена Чистякова. - Симпатико, Хохо, Энерджи, Кайман, Бамблби, Принцесса, Скарлетт, и наши любимчики – Крош и Петя… Для меня они все как детки, мы ведь были большой семьей. Двух молодых коней мы привезли из Испании, роды пятерых я принимала сама, выхаживала с того момента, когда они еще на ногах не стояли… Вы не представляете каково мне сейчас.

Елена с супругом занимается конными шоу, регулярно появляется на крупных выставках, их андалузские жеребцы выступали на недавнем фестивале на Красной площади в Москве. И вот те самые погибшие молодые лошади были потенциальными звездами ипподрома, их только готовили к грандиозным проектам.

- Ранчо в Стекляновке мы еще даже не открыли официально, так как только недавно получили разрешение на использование этих земель, - продолжает Елена. – Собирались открыть тихое и уютное место для семейного отдыха. Вложили столько денег, но, главное, вложили душу в эту стройку, ведь это дело нашей жизни. И все вмиг рухнуло!

Что же произошло? В половине четвертого ночи конюх увидел из сторожки как вдруг вспыхнуло пламя. Все три строения по кругу были охвачены огнем. Вывести животных не было никакой возможности. Более того, в огне чуть не погиб сам смотритель ранчо, когда пытался спасти лошадей.

- У меня до сих пор перед глазами эта ужасная картина, - тяжело вздохнул пожилой мужчина. – Извините, больше сказать ничего не могу, у меня больное сердце.

При этом ни у владелицы, ни у сотрудников фермы нет сомнений, что огонь возник не просто так.

- Это же очевидно, что конюшни облили бензином со всех сторон, чтобы шанса спасти лошадей не было! – продолжает хозяйка. – Явный поджог! Полностью сгорели три строения, хотя они находятся вдалеке друг от друга и пламя не могло перекинуться. Наш смотритель видел некого мужчину, убегающего куда-то в темноту. Кроме того, в 10 метрах от фермы мы нашли канистру с остатками горючего.

С чем может быть связан поджог, владельцы конюшни не сообщают, но в комментариях знакомые с ситуацией пишут, что имеет место человеческая злоба и обида, помноженная на происки конкурентов. В любом случае, сейчас во всем разбираются дознаватели, которые уже осмотрели пепелище. Кроме того, подключились представители правоохранительных органов.

- Мы также написали заявление в полицию! – говорят хозяева. – Хотим наказать тех, кто это сделал, они должны получить сполна. Жаль только, что лошадей это уже не вернет.