Аллея для прогулок, собственный Playhub и «умные» планировки: В Петербурге научились строить дома для уютного счастья

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Ну почему нельзя было добавить ванной хотя бы полметра площади, чтобы стиральную машину можно было поставить как удобно, а не как получится! И объясните, зачем в спальне крошечная гардеробная? Лучше бы нишу для шкафа сделали. Про вентиляционный короб на кухне я вообще молчу». Наверняка вы хоть раз в жизни слышали подобные отзывы о новых квартирах. А может, и сами обсуждали «творчество» проектировщиков. Почему сразу не сделать так, как удобнее?

- Потому что строители на многие вещи смотрят по-своему: когда долго работаешь в одной сфере, появляется своего рода профессиональная деформация, - отвечает на этот риторический вопрос заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. - Но то, что нам кажется комфортным, покупатели могут оценивать совершенно по-другому. Поэтому строителям нужен новый взгляд на привычные вещи.

Чтобы почувствовать себя на месте новоселов и понять, какой должна быть действительно удобная кухня, ванная, детская, сотрудникам компании пришлось вспомнить детство и любимые игры. Проектируя жилой комплекс «Новое Горелово», они изготавливали макеты будущих квартир и часами передвигали по ним мебель, делили пространство на зоны - для детей и взрослых, для сна и отдыха, - представляя, насколько комфортно в этой квартире будет принимать гостей, ужинать, собираться в школу и на работу… И корректировали планировки.

Удобная планировка квартиры - залог комфортной жизни. Фото предоставлено пресс-службой ЛенРусСтроя.

Необычный опыт помог лучше представить, что порадует людей и за пределами квартир. Именно так у проектировщиков появилась идея разместить колясочные не внизу, в общем холле, а на каждом этаже в специальном помещении. Сделать дорогу от крыльца дома до порога квартиры безбарьерной, чтобы и мамам с колясками, и туристам с чемоданами ни разу не пришлось поднимать свою ношу. А еще - остеклить вход в парадные: согласитесь, приятно заранее убедиться, что за дверьми дома, откуда ты собираешься выйти, все хорошо и спокойно.

ВОЙТИ В ЗОНУ КОМФОРТА

Территория, которую современные люди считают «своей», довольно велика. Она включает в себя не только квартиру, но и дом в целом, двор, улицу и даже весь квартал. Это та самая зона, в которой нам нужно чувствовать себя комфортно.

- Для спальных районов это особенно важно, - продолжает Максим Жабин. - Ведь именно туда люди приезжают отдыхать после работы. Поэтому мы постарались предусмотреть все, что может помочь человеку восстановиться и набраться сил.

В этот список вошла и такая удобная мелочь, как Wi-Fi во дворе. Казалось бы, пустяк, но больше нет поводов спешить домой с прогулки. Можно с удовольствием подышать свежим воздухом, пройтись по двору, в котором высажены березы, ели, кустарники. Это фишка застройщика - озеленять территорию прямо во время строительства. Еще одно интересное решение: двор в «Новом Горелово» - это территория исключительно для отдыха и занятий спортом. А вот вся социальная инфраструктура располагается рядом с домами (уже построен садик, строятся школа и пожарное депо), но за пределами дворов - они должны оставаться «личной территорией» жильцов.

А роль общественного пространства в новом квартале будет играть променад-аллея «Новое Горелово»: к ней будут сходится все проезды, дороги, пути и велодорожки. Здесь же, на бульваре, разместятся кафе и даже открытый кинотеатр. В планах создание еще одного интересного пространства - Playhub: специальная игровая зона для детей и взрослых.

- Мы убеждены, что счастье кроется в деталях. Тишина, удобство, уют, свежий воздух, красота, интересное времяпровождение - все это вызывает положительные эмоции, которые делают человека счастливее, - уверен Максим Жабин. - Но предела совершенству нет, поэтому полученный нами опыт и отзывы жильцов мы обязательно используем в своей работе. Это и позволяет нашим проектам развиваться.