2019-08-30T15:51:02+03:00
Общество

В Петербурге впервые прошло Общероссийское родительское собрание

Министр просвещения Ольга Васильева ответила на вопросы родителей в режиме онлайн
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге состоялось VI Общероссийское родительское собрание. Фото: скриншот видеотрансляции.В Петербурге состоялось VI Общероссийское родительское собрание. Фото: скриншот видеотрансляции.
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Перед началом учебного года по традиции состоялось Общероссийское родительское собрание. Мероприятие, которое проходит уже шестой раз, в этом году впервые приняла Северная столица. Площадкой для открытого диалога стала крупнейшая школа не только города, но и всего Северо-Западного региона – Академическая гимназия №56. Чтобы пообщаться с родительским сообществом со всей страны в Северную столицу прибыла министр просвещения России Ольга Васильева. Она рассказала, почему собрание решили проводить в этом году в Петербурге.

– Решение сделать Родительское собрание в Петербурге было неслучайным. Педагогическая школа этого города по праву считается одной из лучших в стране. Это город, в котором лучшие новейшие технологии опираются на традиции и культурную, историческую среду, которая есть только здесь, – отметила министр просвещения.

В мероприятии также принял участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов. А модератором собрания стал ведущий программы «Умники и умницы», писатель, историк Юрий Вяземский.

В актовом зале гимназии собрались мамы и папы, бабушки и дедушки петербургских школьников. Но задать волнующий вопрос министру могли не только не они: собрание прошло в формате видеоконференции. На связь с Петербургом выходили родители из Севастополя, Хабаровского, Красноярского, Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской и Смоленской областей, Республик Мордовии и Коми.Вопросы звучали самые разные: об участии школы в вопросах воспитания, об использовании детьми мобильных телефонов, об учебниках, количестве часов по разным предметам, необходимости изучения второго иностранного языка, профориентации и будущем школьников с особенностями, безопасности в школе и так далее. Ольга Васильева отвечала на все вопросы родителей около трех часов.

Мероприятие прошло в Академической гимназии №56. Общероссийское родительское собрание

Мероприятие прошло в Академической гимназии №56. Общероссийское родительское собрание

Кроме того, Ольга Васильева рассказала о результатах работы в рамках национального проекта «Образование», который рассчитан на 2019-2024 годы.

– Проект «Образование» зиждется на трех китах – это инфраструктура, содержание и кадры. Конечно, поначалу проще всего видеть инфраструктуру. Только цифры. До конца года по всей стране мы вводим 100 новых школ, которые оснащены лучшим оборудованием, прекрасными залами, бассейнами, – отметила Ольга Васильева.

Министр просвещения почти 3 часа отвечала на вопросы родителей школьников. Общероссийское родительское собрание

Министр просвещения почти 3 часа отвечала на вопросы родителей школьников. Общероссийское родительское собрание

К слову, из них 9 новых школ в этом году открываются в Петербурге. И еще – 44 новых детских сада. Кроме того, по одному из пунктов нацпроекта город уже превысил необходимые показатели. Речь идет о дополнительном образовании.

– Мы уже начали перевыполнять те показатели, которые заложены до 2024 года. Но этого мало. Конечно, нам нужно еще огромное количество школ построить. В течение 4-5 лет – 169 детских садов и 94 школы, – отметил Александр Беглов.

– Ленинградская, петербургская школа – это одна из лучших школ дополнительного образования. Я глубоко убеждена, что нет ни одного региона в стране, где бы так был поставлен вопрос о дополнительном образовании, – добавила Ольга Васильева.

В День знаний в Петербурге за парты сядут всего 510 тысяч учеников. Из них более 60 тысяч – первоклассники. Ольга Васильева и Александр Беглов также поздравили детей, их родителей и учителей с грядущим началом учебного года.

– Самое большое достояние – это наши учителя. Успехи, которые наши школьники показывают на всероссийских, международных олимпиадах – это результат их работы, сильной и мощной, – добавил Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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