Какие школы и детские сады откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2019 года
Петербург - город возможностей и город комфорта. Но у мегаполиса есть свои недостатки. Один из них - неравномерное развитие: не всегда на берегах Невы жилья строили так же много, как детских садиков и школ. В том же Пушкинском районе за последние семнадцать лет население выросло вдвое, а школы и сады переполнены втрое.
1 сентября за парты сядут 510 тысяч учеников, 60 тысяч из них - первоклашки. Еще 280 тысяч ребят отправятся в детские сады. Каждый год детей в Северной столице становится на 20 тысяч больше. Но наполняемость школ в некоторых районах дошла уже до 300 процентов! Недостает 26 тысяч мест в школах и 37 тысяч - в садиках.
- Строительство социальных объектов, к сожалению, ниже темпов жилищного строительства, - констатирует глава Комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева. - При этом удаленность и обособленность отдельных микрорайонов новой застройки не позволяет погасить возникающий дефицит мест имеющимся профицитом в других районах.
К счастью, теперь инфраструктура стала обязательным атрибутом любого жилого комплекса. Такова новая редакция Правил землепользования и застройки.
- Покупая новую квартиру, жители должны получать не просто квадратные метры в чистом поле, а удобную для проживания среду, - уверен врио губернатора Петербурга Александр Беглова. - При федеральной поддержке мы выкупаем у инвесторов уже готовые помещения для учебных учреждений. Выгнали с долгостроев недобросовестных строителей. Всего пришлось разорвать шестнадцать госконтрактов. В итоге до конца года в Петербурге откроются 11 новых школ и 44 детских сада (а это 5,5 тысячи мест для школьников и 9 тысяч - для дошколят. - Прим. ред.). А всего за пять лет построим 169 садиков и 84 школы.
Только на выкуп их у застройщиков в этом году федералы выделили 10,6 миллиарда рублей. 2019 год принесет Петербургу 22 новых соцобъекта, построенных за счет внебюджетных средств, в том числе 4 школы (2925 мест) и 14 садиков (2005 мест).
ДОШКОЛЯТАМ
В течение прошлого учебного года Петербургу построили, реконструировали или передали 31 детский садик на 4128 мест в 14 районах города. До 1 сентября ввести в строй обещают 13 садов, а до конца года город пополнял еще 18 штук, тем самым обеспечив маленьким петербуржцам 4460 дополнительных мест, в том числе 1700 - в ясельках.
Зачем так много? Дело в том, что рождаемость растет, жителей становится все больше, мамочки стараются выйти из декрета все раньше. А учитывая, что уют в садиках и профессионализм воспитателей и нянечек растут, от желающих отправить своего дошколенка в госучреждение отбоя нет. Так, по данным на июнь, в городе работало 1203 государственных и частных садика и дошкольных отделения школ. Если пять лет назад завсегдатаями детсадов были 217 286 ребят, то сейчас их 274 832.
И ШКОЛЯРАМ
За последний год Петербург пополнился 5 школами на 3525 мест. До осени планируют подготовить 13 школ, а до Нового года - еще 18.
- Этим летом мы отремонтировали 83 школы, - рассказывает Александр Беглов. - Например, в Адмиралтейском районе после реконструкции открылась 255-я школа - одна из старейших в городе. Зданию 118 лет. Строители бережно подошли к своей задаче, сберегли исторические элементы и неофициальный символ школы - знаменитый витраж с Пегасом. В ближайшее время нам нужно капитально отремонтировать еще 89 учреждений.
На сегодня в городе работает 739 школ, из них 131 - с углубленным изучением отдельных предметов, 74 - гимназии, 44 - лицеи. На конец мая в Петербурге было 487 670 школьников. Для сравнения: в 2013 году их было на четверть меньше - 370 207 человек.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
С особенными детками начинают работать с самого раннего возраста. В детских садах работает 2296 групп, которые посещали 34 917 ребят с различными нарушениями. Открыто 540 оздоровительных групп, в которые ходит 11 961 ребенок. Мальчики и девочки школьного возраста с особенностями здоровья - таких в этом году было 15 112 - учатся в 56 адаптированных школах и школах-интернатах.
В остальных школах организовали 297 особенных классов. Инклюзивно обучаются 867 ребят, в основном это дети с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.
И О НАСТАВНИКАХ
90 307 педагогов работает в системе образования Петербурга. Из них:
- 37 668 - в школах
- 27 883 - в садиках.
Средняя зарплата учителя в 2018 году составляла 52 909 рублей 30 копеек (103,5 процента от средней зарплаты петербуржца). В садике получали 52 450 рублей, это 101,4 процента от средней зарплаты в сфере образования.
- Еще недавно школы сами решали, в каком размере устанавливать надбавки за классное руководство, и зачастую это были незначительные суммы. Мы исправим эту несправедливость и уравняем в правах всех классных руководителей, – решили в правительстве. - Уже с 1 сентября каждому классному руководителю будет установлен повышающий коэффициент. Ежемесячные доплаты за его труд составят около пяти тысяч рублей.
Педагогов освободят от лишней волокиты. Бюрократическую нагрузку в этом учебном году снизят на 12 процентов. В этом помогут информационные системы.
1 сентября за парты сядут 510 тысяч учеников, 60 тысяч из них - первоклашки.Фото: Артем КИЛЬКИН
КАКИЕ САДИКИ ОТКРОЮТ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Приморский район:
Шуваловский проспект, уч. 116 (Каменка, квартал 78Ф) - 140 мест.
Фрунзенский:
Южное шоссе, уч. 14 (юго-западнее дома 55Д по Южному шоссе) - 220 мест.
Красносельский:
Ленинский проспект, уч. 13 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) - 200 мест.
КАКИЕ САДИКИ ОТКРОЮТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДО КОНЦА 2019 ГОДА
Курортный:
Зеленогорск, улица Мира, уч. 1 (северо-восточнее дома 22А по Широкой улице) - 90 мест.
Красногвардейский:
Пискаревский проспект, уч. 1 (севернее дома 161А по Пискаревскому проспекту) - 160 мест.
Невский:
улица Дмитрия Устинова, уч. 1 (севернее дома 14, корп. 1, литера А, по Шлиссельбургскому проспекту) - 190 мест.
Красносельский:
улица Летчика Пилютова, 13, корп. 2, литера А - 220 мест.
Фрунзенский:
Южное шоссе, уч. 7 (юго-западнее дома 49Ф по Южному шоссе) - 160 мест
улица Олеко Дундича, 20-2А - 220 мест.
КАКИЕ САДИКИ УЖЕ ОТКРЫЛИ
Адмиралтейский:
Курляндская улица, 26 - № 20
Большая Подьяческая улица, 8А (встроенный) - № 12.
Выборгский:
поселок Парголово, улица Федора Абрамова, 23, корп. 2, стр. 1 - № 11.
Калининский:
Бестужевская улица, 3, корп. 5 - дошкольное отделение школы № 220.
Кировский:
улица Новостроек, 35А - № 41
Севастопольская улица, 9А (встроенный) - № 11.
Красногвардейский:
проспект Маршака, 2, корп. 2, стр. 1 - № 26
улица Корнея Чуковского, 10, корп. 2, стр. 1 - № 35
Ириновский проспект, 34, корп. 2 - № 97.
Красносельский:
проспект Ветеранов, 173, корп. 5, стр. 1 - № 94
проспект Ветеранов, 167, корп. 6, стр. 1 - № 93
Красное Село, улица Первого Мая, 3 - дошкольное отделение школы № 262.
Кронштадтский:
Флотская улица, 10Ф - № 6.
Невский:
Советский проспект, 36, корп. 2 - дошкольное отделение школы № 574.
Петроградский:
Ремесленная улица, 2 - № 77.
Петродворцовый:
Петергоф, Парковая улица, 18, корп. 4, стр. 1 - № 15
бульвар Разведчика, 6, корп. 5 - № 11.
Приморский:
Стародеревенская улица, 23, корп. 3 - № 12
Комендантский проспект, 60, корп. 2, стр. 1 - № 18
проспект Королева, 72, корп. 1 - № 18
проспект Королева, 57, корп. 2, стр. 1 - № 65
Парашютная улица, 61, корп. 2 - дошкольное отделение школы № 246
Юнтоловский проспект, 51, корп. 5, стр. 1 - дошкольное отделение школы № 438.
Пушкинский:
Шушары, Вилеровский переулок, 8 (встроенный) - № 38
Шушары, Вишерская улица, 1, корп. 1 - № 38
Шушары, Старорусский проспект, 6А - № 38
Шушары, территория Ленсоветовский, 33 - № 24
Шушары, Кокколевская улица, 7, корп. 2, стр. 1 - № 47.
Фрунзенский:
проспект Славы, 52, корп. 4, стр. 1 - № 62.
Центральный:
Смольный проспект, 17, стр. 1 - № 155
Смольный проспект, 15А - № 155.
КАКИЕ ШКОЛЫ ОТКРОЮТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Петроградский:
Введенская улица, 3А - 450 мест.
Выборгский:
Шувалово-Озерки, квартал 25А - 550 мест.
Колпинский:
Металлострой, квартал 2А, уч. 10 - 550 мест.
Красногвардеский:
Ручьи, уч. 11.4 - 825 мест.
Московский:
проспект Космонавтов, уч. 1 (напротив дома 58А по проспекту Космонавтов) - 825 мест.
КАКИЕ ШКОЛЫ ОТКРОЮТ ДО КОНЦА 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Фрунзенский:
Южное шоссе, уч. 9 (юго-западнее дома 55Д по Южному шоссе) - 825 мест.
Красносельский:
Ленинский проспект, уч. 11 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) - 1375 мест.
КАКИЕ ШКОЛЫ УЖЕ ОТКРЫЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Калининский:
Бестужевская улица, 3, корп. 4, литера А - № 220.
Красносельский:
проспект Ветеранов, 173, корп. 4, стр. 1 - № 385.
Невский:
Союзный проспект, 5 - № 691.
Петроградский:
Депутатская улица, 6 - № 99.
Приморский:
Юнтоловский проспект, 51, корп. 6, стр. 1 - № 428.
ИСТОЧНИК KP.RU