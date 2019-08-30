Министр просвещения прокомментировала запрет мобильников в школах

Уже в шестой раз в преддверии 1 сентября состоялось Общероссийское родительское собрание. В этом году прямая линия с министром просвещения Ольгой Васильевой впервые прошла в Северной столице.

- Решение сделать родительское собрание в Петербурге было не случайным, - рассказала министр Ольга Васильева. - Педагогическая школа этого города по праву считается одной из лучших в стране. В Северной столице лучшие новейшие технологии опираются на традиции и культурную, историческую среду, которая есть только здесь.

В актовом зале Академической гимназии № 56 собрались родители петербургских школьников. Но на связь с министром выходили и из Севастополя, Хабаровского, Красноярского, Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской и Смоленской областей, Республик Мордовии и Коми. Собрание прошло в формате видеоконференции.

Они задавали вопросы о новых дисциплинах, о культуре поведения в школе, об учебниках, необходимости изучения второго иностранного языка, профориентации и будущем школьников с особенностями, безопасности в школе. А один из самых нашумевших за последнее время - об использовании детьми мобильных телефонов.

ДОСЛОВНО

О чем говорила Ольга Васильева

О запрете мобильников в школах

«Роспотребнадзор, Рособрнадзор вместе с нами разработали достаточно четкие и жесткие рекомендации по использованию и ограничению мобильной связи в школе. Мы изучили международный опыт, где есть ограничения на использование мобильников в школах. Это и Австралия, и Болгария, и Венгрия, и Франция, и Сингапур. Мы рекомендуем исключить использование телефонов во время образовательного процесса. Нас поддержало 89 процентов родителей, 90 процентов учителей, 61 процент детей. Конечно, мы понимаем, насколько им тяжело расстаться с мыслью о том, что телефоны надо куда-то положить. Я предполагаю, что сложно будет первый год. Но прежде всего это связано с заботой о здоровье».

О введении в программы второго иностранного языка

«Школа принимает решение по второму языку сама. Первый язык должен быть неукоснительно. Я глубоко убеждена, что язык - это инструмент. И, хотим мы того или нет, английский язык является языком международного общения, научной литературы. Второй язык можно ввести, если в школе есть педагоги и инфраструктура для этого, но не для профанации. Если школа не может предоставить это качественно - предоставлять не надо. Галки ставить, что у нас второй язык, никому не нужно».

Мероприятие прошло в Петербурге. Фото: скриншот видеотрансляции.

О предложении родителей ввести вместо оценок по физкультуре, музыке и рисованию систему «зачет-незачет»

«Я считаю это целесообразным. Все дети разные. Я ставила детям оценки за старание, потому что у всех разная память, разная возможность восприятия материала. У одного зрительная память хорошо развита - он читает книгу, потом ее закрывает и свободно пересказывает. А есть дети, которые тратят на это колоссальные усилия».

О введении шахмат в образовательную программу

«Страны, которые играют в шахматы в школе, показывают очень хорошие результаты по математике. Все взаимосвязано – интеллектуальное развитие и аналитическое мышление. На сегодняшний день у нас играю в шахматы 18 тысяч школ из 42 тысяч. Из них 6% играют в первой половине дня, то есть в обязательной программе. Остальные – во внеурочное дело. Ввести хочется. Но где взять часы? Я отдаю это на откуп школам».

О шестидневной учебной неделе

«Есть два варианта – и пятидневка, и шестидневка. Школа принимает решение сама, безусловно, с консультации семьи. Я убеждена, что малыши должны учиться пять дней. 10 и 11 классы, где есть углубленное изучение предмета, могут прийти на 3 часа в школу. Если школа сможет все поставленные задачи решить и с 11 классом за пять дней, то пускай решает. Но должна быть четкая возрастная градация».

О нацпроекте «Образование»

«Проект «Образование» зиждется на трех китах – это инфраструктура, содержание и кадры. Конечно, поначалу проще всего видеть инфраструктуру. Только цифры. До конца года по всей стране мы вводим 100 новых школ, которые оснащены лучшим оборудованием, прекрасными светлыми залами, плавательными бассейнами.

На весь нацпроект выделено 780 миллиардов рублей. Из них 224 миллиарда – на строительство новых образовательных учреждений. К концу 2024 построить 240 тысяч новых школьных мест. И наряду с этим мы должны ремонтировать те школы, которые имеются. Но теперь важно другое – содержание. Где учить, мы имеем»