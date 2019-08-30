«Газпром» вложит деньги в масштабную программу благоустройства Петербурга

Этим летом в Северной столице кипели ремонтные работы, в городе не только приводили в порядок парки и устанавливали фонтаны, а еще практически полностью переделали дороги и тротуары. Так, к примеру, после ремонта преобразился Большой проспект Петроградской стороны. Там заменили плитку, светофоры, дорожные знаки, урны и люки. Но самое заметное - на проспекте и улицах появились новые фонари, стилизованные под газовые, старые светильники заменили на современные светодиодные, а это в разы экономичнее.

К слову, ремонт Большого проспекта – один из примеров сотрудничества в рамках соглашения между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Благоустройство. На результаты работы посмотрели лично временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

- «Газпром» уже не первый год активно участвует в жизни Петербурга, - заявил Миллер. - Все это для того, чтобы жители города и гости чувствовали себя комфортно в Северной столице. Очень хотим, чтобы Петербург был не только самым красивым городом, но и самым современным.

После прогулки по обновленной улице врио губернатора и гости переместились в здании Экспофорума, где обсудили детали еще одного соглашения и поставили под ним подписи.

- Входим в 2019 год с новыми планами, с новыми силами, которые будем строить вместе с «Газпромом», - отметил Александр Беглов.

По словам Алексея Миллера, в ближайшее время «Газпром» утвердит адресный план благотворительной помощи городу на следующий год.