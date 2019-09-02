Собчак получала двойки по математике, а Шнуров выигрывал городские олимпиады по физике

Накануне Дня знаний многих охватывает ностальгия, и с теплотой вспоминаешь школу. Спустя годы уже неважно, какие были нелюбимые предметы, неудачные экзамены, за что ставили двойки по поведению. Лучшее время, согласитесь? А что думают о своих школьных годах знаменитости? Мы решили собрать самый звездный класс, несмотря на то что в реальной жизни эти люди вряд ли бы встретились в одном учебном заведении.

ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМИРУЕТ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Так выглядел в последнем классе петербургской школы № 564 один из самых скандальных артистов отечественного шоу-бизнеса Сергей Шнуров. Он же актер, телеведущий, художник, общественный деятель и фронтмен группы «Ленинград». Как учился в школе Шнуров? Думаете, был раздолбаем? А вот и нет. Он неоднократно побеждал на городских олимпиадах по физике. Кроме этого, лохматый неформал посещал театральную студию и музыкальную школу, обучался игре на скрипке и фортепиано. Сергей всегда был любознательным учеником, несмотря на то что отличался хулиганистым характером. С легкостью поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, откуда перевелся в Реставрационный лицей, получив специальность «реставратор произведений из дерева 4-го разряда». После этого три года обучался в религиозно-философском институте при Духовной академии.

Сергей Шнуров стал звездой петербургского рокаФото: Артем КИЛЬКИН

- Образование - это то, что формирует наше мировоззрение. Если вы обладаете культурным багажом размером с барсетку, то и мир такой же маленький, - сказал недавно Шнуров на открытом уроке учащимся в родной школе.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА:

Анастасия Волочкова - еще юная балеринаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

УЧИЛИ СКЛАДЫВАТЬ НЕ ЧИСЛА, А КОЛИЧЕСТВО ДОБРА

В этом году Анастасия Волочкова отметила четверть века со дня окончания старейшего в стране Хореографического училища имени Вагановой. Девочек и мальчиков туда принимают в возрасте десяти лет. Они живут в местном интернате, обучаясь искусству балета и другим общеобразовательным дисциплинам. Круглосуточную муштру способны выдержать только сильные и целеустремленные личности. Настя была как раз из таких. К слову, училище она окончила с красным дипломом.

Теперь Волочкова балерина знаменитая на всю странуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Как быстро летит время. Кажется, как будто это было вчера! С моей любимой учительницей по математике Ириной Николаевной Маленковой мы дружим по сей день! Она моя самая преданная поклонница, а я люблю ее всем сердцем как педагога и как человека! Она научила меня складывать не числа, а количество добра», - рассказывала балерина на своей страничке в Инстаграме.

КСЕНИЯ СОБЧАК:

Ксения СобчакФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БАЛЕТ И ЛИТЕРАТУРА

Дочь первого мэра Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой, в прошлом ведущая «Дома-2», сегодня генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак в школьные годы была максимально загружена.

Помимо учебы в школе № 185 с углубленным изучением английского языка, Ксения занималась в балетной студии при Мариинском театре и художественном классе при Эрмитаже.

Ксения одна из самых знаменитых женщин в РоссииФото: Борис КУДРЯВОВ

- В школе я училась не очень хорошо. В аттестате либо пятерки с плюсом за гуманитарные предметы, либо тройки с минусом за точные науки. Признаюсь, у меня нет никакого таланта к математике. Я сейчас, может, даже не вспомню всю таблицу умножения, плохо считаю, зато на меня молилась учительница по литературе: я выигрывала все городские олимпиады, писала интересные рассказы, - вспоминала светская львица в одном из интервью.

После школы Собчак окончила факультет международных отношений МГИМО и получила степень магистра на факультете политологии того же вуза. Однако она и сейчас продолжает развиваться и образовываться. Считает, что самое страшное в жизни - отсутствие профессионализма.

ОКСАНА ФЕДОРОВА:

МИЛИЦЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ И ИГРА НА ГИТАРЕ

«Мисс Россия - 2001», «Мисс Вселенная - 2002», телеведущая, благотворитель, фотомодель и актриса Оксана Федорова не раз откровенно рассказывала о своем непростом детстве без папы. Отец ушел из семьи, когда она была совсем маленькой, поэтому девочка с детства мечтала добиться успеха.

Оксана ФедороваФото: Борис КУДРЯВОВ

С 1985 по 1995 год Оксана училась в псковской средней общеобразовательной школе № 8. Прекрасная успеваемость, опрятность, общественная активность, спорт, художественная самодеятельность, музыкальная школа по классу гитары. Тут даже придраться не к чему - везде идеальна. В старших классах Федорова стала ученицей милицейского правового лицея, после чего поступила в Псковскую школу милиции. Красный диплом позволил без экзаменов оказаться в Санкт-Петербургском университете МВД. Параллельно развивалась и карьера самой красивой девушки планеты. Из органов внутренних дел Оксана уволилась в 2007 году в звании майора милиции, защитив докторскую диссертацию.

ДЕНИС КЛЯВЕР:

Денис КляверФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КОНТРОЛЬНАЯ СО ШПАРГАЛКОЙ

Певец, композитор, музыкант и актер, отец троих детей Денис Клявер свое детство провел на ленинградской окраине - в Купчино. Учился в общеобразовательной школе № 368, а с четвертого класса - в музыкальной. Сразу по двум классам - фортепиано и трубе. К тому же посещал разные спортивные секции: дзюдо, самбо, акробатику… Список можно долго продолжать. Увлекающийся мальчик брался то за одно, то за другое, но спортивные увлечения быстро надоедали, при этом учеником он был прилежным - в дневнике только пятерки и четверки. Правда, был один позорный случай, о котором Денис помнит до сих пор.

- Однажды без предупреждения вместо урока литературы нам влепили контрольную по физике! А ее даже в расписании в этот день не было, - вспоминает артист. - Но я выкрутился: взял у приятеля из параллельного класса учебник, выписал из него необходимые страницы и пошел на контрольную. К нашему счастью, учитель был старенький и во время урока уснул. Весь класс радостно списал все ответы и сдал листочки. Я поступил так же, но сглупил и вместе с работой положил шпаргалку! В итоге весь класс получил пятерки, а я - двойку! Да еще и родителей в школу вызывали!

Почти не изменилсяФото: Борис КУДРЯВОВ

Денис после окончания школы занимался в Музыкальном училище имени Мусоргского на эстрадном отделении. В это же время прошел службу в армии - служил трубачом в военном оркестре в Петербурге. Спустя пару лет в театре «Зазеркалье» познакомился со Стасом Костюшкиным. Вместе они образовали дуэт «Чай вдвоем», ну а дальше вы знаете. В 2001 году коллектив был признан одним из самых популярных в стране.

СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ:

Попробуйте найти среди класса сына знаменитого актера и будущего политикаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОМНЮ ДО МЕЛОЧЕЙ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАНЕЦ

Сын известного актера, бизнесмен, депутат Государственной думы в детстве радовал родителей своими оценками. Он с отличием окончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию с углубленным изучением иностранных языков. А еще учился в музыкальной школе при Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, где посещал класс фортепиано. Сейчас Сергей с теплотой вспоминает школьные годы.

«Прошло уже более тридцати лет, а тот день, 1 сентября 1986 года, врезался в память на всю оставшуюся жизнь, - рассказывал Боярский в своем Инстаграме. - Помню до мелочей свой первый ранец, пенал, дневник, школьную форму... Помню, с кем меня посадили тогда за парту - это была девочка с большими белыми бантами, ее звали Ира Лукина. Помню свою первую учительницу, Галину Ивановну Парийскую, замечательный преподаватель».

Сергей БоярскийФото: Иван МАКЕЕВ

Конечно, в такой семье, как у Боярских, невозможно было обойтись без творчества. Маленький Сережа очень любил музыку. В шесть лет он стал одним из участников квартета, куда входил его отец, а также композитор Виктор Резник со своим сыном. Впервые мужчины со своими детьми исполнили на сцене песню «Динозаврики». Сергею очень понравилась выступать, он потом даже создал группу, записал трек и выпустил клип, который крутили на MTV. Но все же после получения аттестата решил не продолжать актерскую династию и поступил в Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ, окончил факультет экономики и финансов. Получил второе высшее образование на факультете государственного и муниципального управления Северо-Западной академии государственной службы. Сейчас он входит в состав Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, где единственный представитель Северной столицы.

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА:

Татьяна Буланова с детства тяготела к музыкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МЕЧТЫ ОБ АКТЕРСТВЕ

В детстве Таня ничем не выделялась среди сверстников, но тем не менее училась хорошо и до четвертого класса была круглой отличницей. Потом появились первые четверки. Девочку очень привлекал спорт. Она ходила в секцию художественной гимнастики, а позже занималась прыжками на батуте. Крутить сальто и кульбиты в воздухе ей нравилось, но мама, насмотревшись на детей с переломами, забрала дочку. Гимнастику пришлось оставить. Вместо этого Таня стала ходить в музыкальную школу по классу фортепиано. Классику девочка постигала неохотно.

- Единственным приятным воспоминанием за семь лет учебы в музыкальной школе стал выпускной вечер, где я пела почти за всех выступавших, прячась за декорациями, - смеется артистка.

Ее больше интересовала современная музыка. К 15 годам старший брат научил играть на гитаре, и это стало толчком на пути к сцене. В школе Таня на концертах исполняла под гитару песни Окуджавы, но певицей становиться не собиралась. Ее мечтой была актерская карьера. В шестом классе она написала сочинение «Хочу быть, как Алиса Фрейндлих», однако, получив школьный аттестат, Буланова по совету родителей пошла учиться в Институт культуры на библиотекаря. Устроилась в библиотеку Военно-морской академии.

И стала настоящей певицейФото: Артем КИЛЬКИН

- Работа не очень нравилась, но она оказалась очень полезной, так как за то небольшое время я прочла очень много интересных книг, - говорит Татьяна. - Я пришла к выводу, что из всего можно извлекать положительные результаты, и неудача даже может иногда быть полезнее, чем постоянное везение.

Как только открылись другие перспективы, Буланова тут же бросила обучение. Осенью 1989 года она ушла на отделение вокала школы-студии при петербургском Мюзик-Холле. Буквально через пару месяцев Татьяна познакомилась с создателем группы «Летний сад» Николаем Тагриным, который в то время искал солистку для своего коллектива. Вскоре Буланова заняла вакантное место в группе. Так началась ее певческая карьера.