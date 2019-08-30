2019-08-31T00:48:44+03:00
Политика

Политологи – об отказе Бортко участвовать в выборах губернатора Петербурга: «Режиссер поставил драму»

Если решение кандидата – это проявление усталости или стресса, то, уверены эксперты, «такой губернатор и не нужен»
Галина ЛЕСУНОВА
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Шаг кандидата расценили как эдакий красивый финальный ход, чтобы уйти непобежденным героем-мучеником.Шаг кандидата расценили как эдакий красивый финальный ход, чтобы уйти непобежденным героем-мучеником.Фото: Скриншот с видео
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На дебатах кандидатов в губернаторы Петербурга сегодня, 20 августа, представитель КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с выборов и что его «больше там не будет». За это депутат Виталий Милонов уже назвал своего «соседа» по Госдуме трусом. Но так ли это? Спросили у экспертов.

ЗАКРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА

– Это явно результат конфликта в партии: Бортко и сам подчеркнул, что снимается, не посоветовавшись с Зюгановым, потому что боялся, что тот будет его отговаривать, – отмечает специалист в области политических избирательных технологий, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. – Но важно понимать, что конфликт этот многослойный. Партия не разделяла оптимизм Бортко относительно его перспектив, не верила в него и фактически от кампании самоустранилась. Сам Бортко мог банально обидеться на партию. В целом, он, конечно, вел себя, как борец. Но при этом не понял, что партия своей соглашательской позицией его только подставила.

Веру в себя как петербургского политика Владимир Бортко обрел в 2016 году, когда уверенно победил в муниципальных выборах. Правда, как отмечают политологи, в «дистиллированном округе, где не было соперников-«единороссов».

По сути, «партия не собиралась серьезно заниматься созданием кандидата Бортко». Фото: Скриншот с видео

По сути, «партия не собиралась серьезно заниматься созданием кандидата Бортко».Фото: Скриншот с видео

– После этого у него, очевидно, закружилась голова от успеха, он посчитал себя популярным в Петербурге политиком, – объясняет Малькевич. – Подобные ситуации с членами КПРФ бывали и в других округах: они привыкли, что не нужно напрягаться, чтобы выиграть. И это приводит к самообману кандидатов. В отличие от самого Бортко, партия объективнее смотрела на его перспективы. И могла бы быть честнее к пожилому человеку и режиссеру, открыть ему глаза на реальность.

По сути, «партия не собиралась серьезно заниматься созданием кандидата Бортко, не сформировала нормальный штаб, бросила его на произвол судьбы». В результате и КПРФ, и сам Бортко как бы вышли сухими из воды, оставив в проигравших лишь «тех, кто в очередной раз поверил в то, что коммунисты настроены серьезно», своих избирателей.

– При этом, думаю, сегодня ночью Бортко предстоит много серьезных разговоров, в том числе с Зюгановым: он подвел партию и серьезно нарушил партийную дисциплину во втором по величине городе России, – рассуждает политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Игорь Сопов. – Скорее всего, в дальнейшем Бортко грозят санкции со стороны КПРФ.

УЙТИ НЕПОБЕЖДЕННЫМ

Что подтолкнуло Бортко к действиям? Все специалисты сходятся во мнении, что одна из причин – творческая натура. Трудно не согласиться, что заявить об уходе и покинуть дебаты, при этом не подав официальное заявление в Избирком, – это как прервать захватывающий сериал на самом интересном.

– Бортко как человек кинематографа поставил и сыграл неплохую драму, – считает Малькевич. – А когда оказался в проигрышной ситуации, то эффектно вышел из борьбы. Эдакий красивый финальный ход, чтобы уйти непобежденным героем-мучеником.

Допускают эксперты, что у четвертого кандидата действительно могли сдать нервы, а подобный эксцентричный уход был попыткой сохранить лицо. Лицо Бортко сохранил, но только «у КПРФ лица после такого не осталось».

Что подтолкнуло Бортко к действиям? Все специалисты сходятся во мнении, что одна из причин – творческая натура. Фото: Скриншот с видео

Что подтолкнуло Бортко к действиям? Все специалисты сходятся во мнении, что одна из причин – творческая натура.Фото: Скриншот с видео

– Если завтра он снимется официально, надо понимать, что причиной станут какие-то надуманные сложности: мол, выборы оказались не такими, как он ожидал, мол, он хочет быть первым, – продолжает Сопов. – Вот только Бортко избирался в Госдуму, он знает, что такое предвыборная кампания. Если это проявление усталости или слабости, реакции на стресс, то, думаю, такой губернатор Петербургу был бы и не нужен.

Другие кандидаты еще на дебатах отметили, что «потеряли бойца». Но, как подчеркивают политологи, на деле все наоборот: «отряд не заметил потери бойца». Во всяком случае, уход артиста из студии, где проходили дебаты, на ход самих дебатов и настроении остальных кандидатов никак не повлиял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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