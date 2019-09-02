2019-09-02T15:31:27+03:00
Общество

Пассажиры Пулково смогут принять участие в выборах губернатора Петербурга

В терминале будет работать временный избирательный участок
Екатерина СЕМЕНОВА
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8 сентября пассажиры аэропорта Пулково смогут принять участие в выборах.8 сентября пассажиры аэропорта Пулково смогут принять участие в выборах.
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8 сентября в этом году станет для Петербурга особенным днем. Миллионы горожан отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать будущего главу города. С этим губернатором Северная столица проживет следующие пять лет.

Важно, чтобы выразить свое мнение смогло как можно больше петербуржцев. Проголосовать смогут даже путешественники. Специально для них в аэропорту Пулково откроется участковая избирательная комиссия № 1414. Найти ее можно будет на первом этаже терминала, в помещении 1235. Режим работы такой же, как и у всех избирательных участков: с 08.00 до 20.00.

Памятка. Выборы Губернатора Санкт-Петербурга.

Памятка. Выборы Губернатора Санкт-Петербурга.

Проголосовать в Пулково смогут совершеннолетние граждане:

- при наличии регистрации в Петербурге

- при наличии регистрации по месту пребывания, оформленной не менее чем за три месяца до дня голосования (при этом у человека должна отсутствовать регистрация по месту жительства в других населенных пунктах России).

Кроме того, чтобы проголосовать в аэропорту, нужно оформить заявление о голосовании по месту нахождения. Для этого нужно обратиться в одно из следующих мест:

- на любой избирательный участок, в том числе в аэропорту Пулково, с 28 августа по 4 сентября 2019 года. Время работы: понедельник - пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00.

- круглосуточно на портале госуслуг с 24 июля по 4 сентября 2019 года

- в МФЦ с 24 июля по 4 сентября 2019 года по графику работы центров

- в территориальные избирательные комиссии с 24 июля по 4 сентября 2019 года. Время работы: понедельник - пятница с 15.00 до 19.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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